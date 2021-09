IAIP considera arbitrario el fallo del Congreso de reservar información de las vacunas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Ivonne Ardón, calificó como arbitraria la decisión del Congreso Nacional para mantener bajo secreto los contratos de compra de vacunas contra el covid-19.



En conversación con EL HERALDO, la funcionaria señaló que el IAIP en ningún momentó avaló la decisión tomada por la Cámara Legislativa en la noche del martes, indicando que fue la Secretaría de Salud quien mandó una solicitud de secretividad con respecto a la compra de inmunizantes.

"La Secretaría de Salud mandó una solicitud de reserva de información hacia el IAIP el 23 de junio. En la primera solicitud de reserva de información solo se pedían tres cláusulas y eran el precio de la vacuna, la fórmula, es decir los derechos de propiedad intelectual y el calendario como se iban a entregar las vacunas", comenzó explicando Ardón.



La comisionada del IAIP manifestó que luego de ver estas solicitudes consultaron en otros países, comprobando que la farmacéutica Pfizer ha exigido estas condiciones a las demás naciones a la hora de firmar un contrato para la compra de vacunas.



"Después de que hicimos un análisis y hablamos con varios países que habían comprado vacunas a Pfizer, vimos que las tres cosas que se estaban pidiendo se lo habían pedido al resto de los países, y por eso el Instituto les dio la reserva de esas tres clásulas, luego de eso la Secretaría de Salud mandó otro documento donde ahora querían que toda la información relacionada con esa compra se le declarara en reserva", añadió la funcionaria.



Dicha solicitud de la Secretaría de Salud fue declarada improcedente por parte del IAIP, ya que no se estaba mostrando ni justificando que el hecho de hacer de dominio público esa información pudiera afectar a la empresa o al Estado de Honduras.



Luego de la resolución por parte del IAIP, la Salud acudió ante el Congreso Nacional para que este decretara la reserva en cuanto a los contratos de la compra de vacunas.



"Como ya no podían hacer nada aquí en el Instituto porque ya había una posición que fue por unanimidad, entonces se fueron al Congreso y ni siquiera lo hizo de manera directa la Secretaría de Salud, sino que lo hicieron a través del Ministerio de la Presidencia y el Congreso decretó la reserva", detalló Ivonne Ardón.

Preocupación por la aprobación de reserva de información

Luego de la aprobación del polémico decreto por parte del Poder Legislativo, el IAIP manifestó su preocupación, ya que estas cláusulas solo están vigentes con Pfizer y con el Fondo Ruso de Inversiones, sin embargo, en las negociaciones no quedaron establecidos los parámetros en cuanto a la confidencialidad.



"La preocupación aquí es que al momento que hacen las negociaciones no dejan establecidos los parámetros en cuanto a la confidencialidad, usted como Estado no puede estar a merced de las empresas, si bien es cierto necesitamos la vacuna, eso es innegable, pero también el Estado tiene sus normativas y las empresas no están sobre la normativa de los países, entonces la sorpresa de nosotros es que ello quieren que todo se reserve", apuntó la comisionada del IAIP.



Por otra parte, Ivonne Ardón manifestó que en el caso de la cláusula con Pfizer existen algunas contradicciones, debido a que en el mismo contrato dice que una vez suscrito el contrato las condiciones quedan sin efecto, sin embargo, la farmacéutica ha hecho estas peticiones al gobierno de Honduras.



Ante esta situación, el IAIP le solicitó a la secretaria de Salud, Alba Consuelo Flores, llevar a cabo una reunión con personeros de Pfizer para que ellos mismos explicaran las razones por las que se debía de reservar toda la información de los contratos.



A raíz de esta situación, la Secretaría de Salud ahora puede tener contratos con fabricantes y proveedores, por lo que la población no tendría derecho a conocer los derechos de nuevas compras.



"Si bien es cierto, estamos garantizando el derecho a la salud, que conlleva al derecho de la vida, también el derecho de acceso a la información es universal, los derechos tienen que ir de la mano y el derecho de acceso a la información es un derecho que va en avanzada, nunca va a ir en retroceso", expresó la funcionaria del IAIP.



El IAIP catalogó como arbitraria la aprobación de este decreto de confidencialidad por parte del Congreso Nacional, debido a que la Secretaría de Salud, luego de haber recibido la negativa de esta institución, acudió al Legislativo, porque es el único órgano que puede dar reserva de la información de diferentes aspectos.

