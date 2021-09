"Todavía no es oficial, pero va a salir en cualquier momento": Alianza Nacional TPS

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.-La extensión de 15 meses para cinco países con Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) es un gran alivio para la comunidad migrante que lleva años luchando por la permanencia de los compatriotas en Estados Unidos.



Jessica Girón, miembro del comité ejecutivo de la Alianza Nacional TPS, detalló a EL HERALDO, que a pesar que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha confirmado nada, los abogados que llevan el caso adelantaron que el anuncio se hará en los próximos días.



"Todavía no es oficial, va a salir en cualquier momento la noticia, pero todavía no es oficial, fueron los abogados de la Alianza y de la Red de Jornaleros quienes nos han confirmado la extensión de 15 meses", aclaró Girón.

LEA: Los datos que debe saber sobre el TPS



Agregó que "como miembros de la Alianza Nacional TPS, entendemos que es producto de la lucha que hemos tenido durante cuatro años, entendemos que es producto de una decisión judicial a raíz de la demanda de los abogados de la organización y de los demandantes, porque ellos son miembros de la Alianza".



"Es esta demanda, que está actualmente en la corte de apelaciones, la que mantiene viva las extensiones, así que entendemos que es producto de todo el trabajo que hemos hecho", reiteró.



"La historia final es la residencia permanente, esta extensión automática es buena porque son 15 meses, ya hemos salido de las regulares de 6 meses que no eran nada esperanzadores", recalcó.

DE INTERÉS: Fuerza laboral hondureña en Estados Unidos

Momento decisivo

Cabe recordar que la extensión previa terminaba el próximo 4 de octubre y según la Alianza Nacional del TPS se espera que vengan mejores noticias en los próximos 60 días.



"Comprendemos que estamos en un momento decisivo de la lucha donde el paquete de reconciliación de presupuesto, que incluye la posibilidad de la residencia permanente para los beneficiarios del TPS, estará en discusión entre septiembre y octubre", explicó.

+Así era la angustiosa espera de los tepesianos



"Esperamos que en los siguientes 60 días estar celebrando la victoria de la residencia que es lo que estamos buscando en esta lucha", declaró.



"Es importante destacar que no es producto de gestiones gubernamentales de nuestros países, pero si es producto de esa lucha que emprendimos hace cuatro años cuando la administración de (Donald) Trump decidió cancelar el programa", sostuvo.

Hondureños beneficiados

Cerca de 42 mil hondureños serán beneficiados con esta extensión del TPS.



Y es que aunque el TPS "todavía está en vilo porque no se ha tomado la decisión de restaurarlo", los catrachos sienten un gran alivio al conocer esta decisión.



"Cabe destacar que al ser una extensión automática esta no va acompañada de un carné sino de una carta que permite que se pueda viajar, sacar las licencias para conducir y tener trabajo por estos 15 meses", planteó Girón.

TAMBIÉN: Seis datos que te ayudarán a entender la importancia del TPS



"Había gente con mucho estrés, creo que los que han llegado hasta este momento con los permisos de trabajo están tranquilos porque van a poder viajar y les da más tiempo para que sus hijos logren legalizarce", contó.



"Es un buen momento para la comunidad tepesiana después de tanto tiempo de sufrimiento de esta etapa oscura que se vivió en la administración Trump, no es una victoria pero es un buen momento", finalizó.

Esperanza

El canciller hondureño Lisandro Rosales dijo este martes que confía que en las próximas horas se confirmará la extensión.



“Contento de este anuncio esperemos que sea publicado pronto en el Federal Register, que es el diario oficial de los Estados Unidos para que ya sea vigente”, explicó Rosales.

DE INTERÉS: Administración Biden busca evitar deportación de más de 1 millón de migrantes, entre ellos hondureños



El diplomático indicó que según la información preliminar la nueva ampliación del programa migratorio sería por 15 meses y estaría vigente hasta el 31 de diciembre de 2022.



“A pesar de la pandemia del covid-19 se hicieron acciones para abogar por los connacionales con el entonces Secretario Interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de los Estados Unidos, Chad Wolf, y en febrero con el nuevo secretario de seguridad nacional Alejandro Mayorkas”, explicó.