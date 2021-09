CNA pide al Congreso recapacitar sobre decreto de secretividad en compra de vacunas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) se pronunció en contra de la decisión del Congreso Nacional de aprobar el decreto que permite al gobierno de Honduras mantener bajo reserva o secreto la compra de vacunas contra el covid-19 por un periodo de 10 años.



Ante esta situación ha emitido un comunicado, en donde asegura que esta decisión ha quedado marcada en la historia y que solo viene a cerrar los procesos investigativos que el CNA, como otras organizaciones, se encuentran realizando sobre la gestión de la pandemia en el país.



Además, recordó que esta petición ya había sido negada, porque no justificaba lo contemplado en el artículo 17 del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).



"El zarpazo dictado por 49 "padres de la patria" únicamente viene a cerrar filas para evitar procesos investigativos que tanto el CNA como entres persecutores del delito nos encontramos realizando, sobre la supuesta compra del inoculante y que hasta el momento no han llegado al país", dice el comunicado.



Agrega: "Es oportuno recordarle a la ciudadanía que en fechas anteriores el IAIP declaró sin lugar la petición realizada por la Secretaría de Estado en los Despachos de Salud (Sesal) ya que la misma no justificaba los preceptos contemplados en el artículo 17 de la ley mencionada y ante tal negativa los funcionarios del Poder Ejecutivo recurrieron al Congreso Nacional con el objeto de que vía decreto se declarara la reserva de la información referente al tema de vacunas".

El CNA también les advierte que están dejado atados "todos los cabos que en un futuro pueda provocarles procesos penales por las nocivas decisiones que han adoptado durante la pandemia, cuya labor únicamente ha sido agenciarse de recursos públicos, cuyos paraderos son desconocidos, tal es el caso de los hospitales móviles".



Finalmente, le exigieron al Poder Legislativo recapacitar y evitar continuar "soslayando la transparencia en el país, haciéndole un atento recordatorio y es que todas las decisiones que hoy están adoptando en el marco de la impunidad pueden ser revocadas por una nueva cámara legislativa y posteriormente deducirles responsabilidad por la serie de delitos que durante los últimos ocho años han venido cometiendo".

El CNA en su condición de vigilante de las disposiciones de la Ley de Trasparencia y Acceso a la información Pública (LTAIP), ante la decisión del Congreso Nacional de reservar la información referente a la contratación y compra de vacunas con la COVID-19, expresa lo siguiente: pic.twitter.com/J327WOUyLD — CNA Honduras (@cnahonduras) September 8, 2021

Decreto

Tras la dispensa de dos debates, que solicitó el diputado nacionalista, Mario Pérez, los parlamentarios aprobaron en su totalidad el proyecto que declara como reservada la compra acordada entre el Gobierno de la República de Honduras y las empresas farmacéuticas fabricantes o proveedoras de las vacunas contra la enfermedad viral.



Los artículos que aprobó el Congreso a solicitud del Poder Ejecutivo, rezan lo siguiente:



"Artículo 1: Declarar información reservada, acordada entre el Gobierno de la República de Honduras y las empresas farmacéuticas fabricantes o proveedoras de las vacunas contra la COVID-19, contenida en los acuerdos y contratos vigentes y que sean suscritos, para la adquisición y suministro de las mismas.



Artículo 2: La información reservada referida en el artículo anterior, tendrá vigencia por un plazo que no exceda el término de 10 años.

Artículo 3: El presente decreto entra en vigencia a partir del día de su publicación en el Diario Oficial "La Gaceta".



El proyecto de decreto fue analizado por una Comisión Especial que dio el visto favorable para que el Legislativo aprobara la solicitud.



Lo anterior evita que los contratos que el gobierno firmó con las farmacéuticas que distribuyen las diferentes vacunas contra el coronavirus sean conocidos por la población en un lapso no mayor de 10 años.



La Secretaria de Salud, Alba Consuelo Flores, justificó que la solicitud fue realizada por la empresa Pfizer, y que el ente que representa no tiene problema en exponer el contrato al público.