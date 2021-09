Ayudas sociales de los regidores llegaron al 0.65% de pobres en la capital

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Doña Marina realiza pequeños remiendos en su casa, un par de bolsas de cemento donadas se convirtieron en material que pondrá fin al peligro de sus precarias gradas.



Ella es una de las personas que entre enero y julio recibió ayuda económica y social de parte de uno de los diez regidores de la Alcaldía Municipal.



A través de la solicitud SOL-AMDC-590-2021 al Instituto de Acceso a la Información Pública, EL HERALDO constató que a través de los fondos rotatorios en los primeros siete meses de 2021, 3,359 personas fueron asistidas.



Para lo anterior se destinaron 10.5 millones de lempiras, considerando que cada regidor recibe 150 mil lempiras mensuales.

De acuerdo con el informe, el regidor que ‘estiró” más los fondos rotatorios fue Carlos Amador, ya que las ayudas alcanzaron a 546 personas en siete meses.



Según datos de 2019 de la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM) del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el Distrito Central 516,752 personas que viven en hogares en condiciones de pobreza.



Es decir que con los 10.5 millones de lempiras se atendió en siete meses al 0.65 por ciento de pobres en las ciudades gemelas.

Fogones también son donados a personas de bajos recursos.Foto: El Heraldo

Proselitismo

Ismael Zepeda, economista del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), expresó que las ayudas que no tienen un gran impacto pueden afianzar el proselitismo con recursos públicos.



“Debe cuestionarse la utilización de los recursos que la Alcaldía destina a los regidores, ellos deberían plantear necesidades de comunidades y así dar trámite a verdaderos proyectos”, recomendó.



“No se escucha que hablen de ciertos temas, además es de analizar qué impactos generan en la población con esos fondos que a su vez son insuficientes ya que no se pueden hacer grandes proyectos”, argumentó.



Hay que destacar que según el Reglamento de Ayudas de la Corporación Municipal -aprobado en 2016-, los fondos rotatorios pueden utilizarse para el pago de materiales y suministros.



Asimismo pueden ser utilizados para ayudas sociales y humanitarias, al igual que para servicios no personales y otros gastos menores.

Asistencialismo

Para el analista político Julio Navarro, si en cuatro años de estadía en la Corporación Municipal se destinan 7.2 millones de lempiras a los regidores, se debería pensar en verdaderos proyectos de desarrollo.



“Tenemos que preguntarnos por qué los regidores son desconocidos, tienen bajo perfil y son casi anónimos. Deberían preocuparse por restaurar centros educativos y temas como salud o educación”, sugirió.



A su criterio, los regidores no pueden seguir con responsabilidades genéricas y una alternativa podría ser definir territorios por barrios y colonias para cada uno de ellos, así los capitalinos sabrían a cual regidor plantear sus inquietudes.



“Los regidores tienen que ser los ministros del alcalde, que es un presidente pequeño en el municipio, así pueden estar cerca de la gente. Pero parece que no les interesa y se diluyen en el anonimato”, consideró Navarro.



Al cierre de esta edición, EL HERALDO intentó comunicarse con cada uno de los diez regidores de la Corporación Municipal, para obtener una reacción sobre el tema; sin embargo, ninguno atendió el llamado de este rotativo.

