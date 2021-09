Se está perdiendo el 40% de la energía y proyectan una crisis insostenible a 4 años

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) solo cobra el 60% de la energía que suministra a las empresas y hogares a nivel nacional, mientras que el restante 40% lo declara como pérdidas. No obstante, es una energía que siempre debe pagar a los generadores privados.



¿Es posible que una empresa sea sostenible con esas pérdidas? ¿Quién paga esas pérdidas? La respuesta es que simplemente es insostenible la situación de la estatal eléctrica de Honduras.



La ENEE sobrevive porque el Estado de Honduras se endeuda para pagar las cuentas, pero en cuatro años será una situación insostenible. Así lo proyectan en un estudio presentado ayer por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Instituto de las Américas (IOA).

En el documento “Construcción de la hoja de ruta para el desarrollo del sector energético” detallan la problemática que atraviesa el país y dan recomendaciones para la recuperación y mejora del servicio eléctrico nacional.



Entre los problemas, el mayor de ellos es el de las millonarias pérdidas de energía, las que estiman en un 40%, es decir, más de 13,000 millones de lempiras al año. Por otro lado, la estatal eléctrica tiene unos 70,000 millones de lempiras de déficit acumulado y unos 12,000 millones de deudas de hace tres meses a los generadores privados.



Asimismo, requiere alrededor de 300 millones de dólares, unos 7,000 millones de lempiras, solo en el área de transmisión para evitar las pérdidas técnicas.



Se suma a esos problemas el fracaso del contrato de reducción de pérdidas que fue otorgado a la Empresa Energía Honduras (EEH), con el que en lugar de recuperarse la ENEE ha perdido unos 20,000 millones de lempiras, según expertos del sector eléctrico.

La principal recomendación del sector privado y el BCIE es que las autoridades del gobierno tengan voluntad política para aplicar la Ley General de la Industria Eléctrica (LGIE) que incluye la escisión de la ENEE.



Asimismo, aplicar la transparencia en los procesos, retomar el compromiso de reducir las pérdidas y también invertir porque se requieren recursos, pero para ello la ENEE tendrá que demostrar resultados.



Los analistas concluyen que “no hay plan B. Si no se toman decisiones ahora, la ENEE irá al fracaso”. “No hay soluciones inmediatas, pero si se comienza ahora con este plan esperamos resultados en el mediano plazo”, comentó Jeremy Martín, vicepresidente de Energía y Sostenibilidad del IOA.

La crisis actual

“Las condiciones de la empresa tal como están no se pueden sostener, si la ENEE sigue acumulando pérdidas y el Estado sigue absorbiendo y pagando las cuentas ni la ENEE ni el Estado van a soportar. El pueblo hondureño es el que termina pagando”, manifestó el gerente de política económica del Cohep, Santiago Herrera.



Para Herrera, la problemática es un agujero que se está comiendo al país y tenemos que enfrentarlo. Las decisiones tienen que ser oportunas porque “si no empezamos hoy, en cuatro años no hay nada”, advirtió el representante del sector empresarial.



“Estamos perdiendo el 40% de la energía actualmente y eso no va a dejar que el sector esté sano. No hay más espacio porque si sigue de la misma manera va a haber un nuevo endeudamiento porque siempre el gobierno debe pagar”, manifestó Karla Martínez, vicepresidenta de la Asociación Hondureña de Productores de Energía Eléctrica (APHEE). De acuerdo con los expertos, la crisis puede empeorar y dejar al país con racionamientos de energía peores a los que se dieron en 1994, cuando se registró una época de apagones por la falta de decisiones oportunas del gobierno.



De terminar en este escenario, Honduras no tendría posibilidades de desarrollarse social ni económicamente en las próximas décadas, estiman.



Una de las acciones que adoptó la Superintendencia de Alianza Público Privada (SAPP) es la intervención del contrato de EEH, vigente desde el pasado 1 de septiembre y con una vigencia de un año. Esa medida ha generado una fuerte controversia en varios sectores del país al considerarla extemporánea.

