Infante de marina que mató a una familia en Florida dijo ser un "policía de Dios"

FLORIDA, ESTADOS UNIDOS.- Bryan James Riley, un marine que sirvió como francotirador en Afganistán, hizo su primera aparición en la Corte luego de haber sido detenido por asesinar a una familia en Florida, incluyendo a un bebé de 3 meses.



Hasta el momento los investigadores no han encontrado ninguna relación entre la familia Gleason y Riley, sin embargo, su novia aseguró que él le confesó que era un "policía de Dios".



Y es que la novia del exmarine cooperó con las autoridades y aseguró que su pareja desde hace meses tenía problemas mentales, pero que no mostraba signos de violencia.



Según la joven, Riley tenía "trastorno de estrés postraumático: lo había visto deprimido. Nunca lo había visto violento".



El alguacil Gracy Judd compartió que la pareja sentimental le comentó a las autoridades que las cosas comenzaron a cambiar el pasado 29 de agosto después de que Riley trabajara como guardia de seguridad en una iglesia en Orlando.



“Llegó a casa y dijo que Dios le habló y que ahora puede hablar directamente con Dios”, mencionó la joven.

Asimismo, detalló que su novio le aseguró que el Señor le dijo que fuera a ayudar a las víctimas del huracán Ida, por lo que comenzó a comprar suministros para el viaje, pero de un día a otro su comportamiento tomó un giro extraño.



“(La novia) dijo que llegó a casa un día, se estaba volviendo más errático, no dormía por la noche y compró puros por valor de $ 1,000 para llevárselos como regalo de alivio”, dijo Judd. “Dijo que Dios dijo que debería hacer eso”.



Los investigadores revelaron que la motivación religiosa sería lo que desencadenó su primer encuentro con la familia Gleason.

"Policía de Dios"

Un día antes de cometer el terrible crimen que involucra a dos mujeres, una niña de 11 años y un bebé de 3 meses de edad Riley se le acercó a un hombre, que se cree era Gleason, que estaba con una cortadora de césped y le dijo que Dios le había manifestado una visión de que su hija "Amber" se iba a suicidar y que necesitaba hablar con ella.



La oficina del alguacil detalló que el hombre le pidió que se fuera, pero él insistió, entonces fue cuando Gleason lo llevó a una de las víctimas para que hablara con él para decirle que no había ninguna Amber y que tenía que retirarse o de lo contrario llamarían a la policía.



Ante esta situación, Riley les habría dicho: "Miren, no necesitan llamar a la policía porque yo soy la policía de Dios".



No obstante, la familia llamó a la policía, pero el exmilitar se perdió de la escena y no pudo ser detenido.

El alguacil reveló que la novia dijo que Riley le había comentado lo sucedido y que tuvieron una pelea porque ella le dijo que no hablaba con Dios. La mujer dijo que se fue a la cama, pero cuando se despertó temprano el domingo siguiente por la mañana, él se había ido, dijo Judd. El alguacil dijo que la novia revisó el GPS de su teléfono y lo encontró en North Socrum Loop Road, en la casa de la familia.



Y es que Bryan Riley se volvió violento en la segunda vista a la casa de Gleason, el alguacil asegura “Nunca podré dejar de ver a esa madre con ese bebé fallecido en sus brazos, ya que ambos yacen muertos”.



Cuando llegaron las autoridades, Riley se metió en un tiroteo con los oficiales y agentes de policía, según Judd, pero se rindió después de ser herido.

Pretendió locura

Judd informó que en la entrevista que le realizaron las autoridades a Riley él trató de convencer a los agentes que estaba mentalmente enfermo y aseguró que estaba tomando metanfetamina después de rendirse.



“Él dijo en un momento a nuestros detectives, ‘Ellos suplicaron por sus vidas y yo los maté de todos modos’”, dijo el alguacil.



Judd dijo que cree que Riley estaba jugando juegos de palabras para preparar una defensa de locura en la corte.



De ser hallado culpable, Bryan Riley podría enfrentar la pena de muerte o cadena perpetua sin derecho a libertad condicional.