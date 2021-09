"No podemos volvernos locos en casa": La "H" se prepara para el partido contra Estados Unidos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Desembarcada en suelo sampedrano, la Selección de Honduras se quitó el chip del juego en el Cuscatlán y se puso el del combate de este miércoles en el Olímpico.



La misión es clara: vencer a Estados Unidos. Será el estreno de la H en casa y Romell Quioto fungió como abanderado del plantel para dejar claro que no se puede fallar de local.



“Vamos a aprovechar que estamos en nuestra casa, con nuestra gente, y tenemos que hacernos fuertes acá. Vamos a tratar de aprovechar una cancha que conocemos bien”, apuntó en videoconferencia el Romántico del Gol antes de la sesión vespertina.

LEA: ¿Cuál será el nuevo once de Honduras ante Estados Unidos?



Procedente de El Salvador, en donde igualó 0-0, la Selección llegó a San Pedro Sula en la medianoche del miércoles y lunes en la tarde entrenó con un grupo en la Freedom School. El pelotón, que no jugó o tuvo pocos minutos contra El Salvador, estaba conformado por seleccionados como Maynor, Najar, Pereira, Deybi, Eddie , Solano, Licona, Allans Vargas, Diego Rodríguez y Menjívar.



“Nosotros vamos a tratar de salir con una buena intensidad, como lo hemos venido haciendo en todos los partidos”, dijo Quioto, quien junto a los demás titulares en el duelo contra El Salvador se quedaron ejercitándose en el gimnasio.

ADEMÁS: Fabián Coito avisa a EE UU: 'Vamos a buscar los tres puntos con un equipo recuperado y en casa'

Eddie tocando pelota con el portero Marlon Licona. Foto: Twitter FenafuthOrg

No solo es Pulisic

La H está metida en tumbar a la Estados Unidos liderada por Christian Pulisic.



“No podemos estar preocupados por un solo jugador. A varios de sus futbolistas los conozco, los he enfrentado, y debemos tener mucho cuidado porque han venido creciendo; les gusta combinar mucho, tratan de jugar y juntarse. Vamos a tratar de manejarlos, sabemos que el partido dura 90 minutos y tampoco nos podemos volver locos”, avisó Romell, quien dijo estar a disposición del entrenador.



El delantero del Montreal Impact de la MLS, que se viene recuperando de una lesión, dijo que el DT decidirá si jugará o no todo el partido.



“El profe me sustituyó pensando en este juego ante Estados Unidos”, dijo el artillero antes de agregar: “Si hay algo que nos ha pasado factura es que hemos perdido el balón mucho y ante Estados Unidos vamos a tratar de recuperar eso”. Quioto mira con buenos ojos el hecho de que Coito haya reservado varias piezas ante la Selecta de cara al encuentro contra los estadounidenses.



“Va a ser una eliminatoria bastante dura, pero creo que el cuerpo técnico lo ha sabido manejar. Darle descanso a algunos jugadores es muy importante”, apuntó.

+: Árbitros mexicanos pitarán el partido de Honduras ante Estados Unidos

Deybi Flores, que se apunta para ser titular, ejercitándose en el entrenamiento vespertino celebrado el lunes en San Pedro Sula. Foto: Twitter FenafuthOrg

No hay conformismo en la H

Honduras llega con la obligación de ganar en casa, luego de haber empatado un partido que para muchos era ganable.



“Salimos a ganar en El Salvador, no estamos siendo conformistas tratando de solo buscar un punto de visita, pero también somos conscientes de que sumar afuera es muy importante. Los jugadores sabemos lo que significa este torneo para nosotros y hasta donde nos puede llevar”, sostuvo el exgoleador del Olimpia. Coito volverá a afinar este martes, día en que se espera que ambas selecciones hagan el reconocimiento de cancha. “Somos conscientes de lo que nos estamos jugando, somos un grupo que está lleno de mucha juventud y experiencia, eso nos ha ayudado bastante.

Los partidos son duros y no podemos regalar nada. Lo que queremos es que la afición vea una selección con muchas ganas”, selló Quioto, que sabe lo que es anotarle a EE UU en eliminatorias y espera que “ojalá se pueda repetir este miércoles”.

Edwin Solani Solano disputó algunos minutos contra El Salvador. Foto: Twitter FenafuthOrg

ES DE INTERÉS: Honduras y El Salvador no se hicieron daño en el estadio Cuscatlán