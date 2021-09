Personas no vacunadas contra el covid-19 están saturando hospitales

Las personas deben acudir a vacunarse contra el covid-19 para evitar ser hospitalizadas por complicaciones a causa del virus. Ahora los no vacunados están siendo hospitalizados y fallecen. Foto: Marvin Salgado/El Heraldo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La pandemia de covid-19 se está agravando por la población que ha decidido no vacunarse contra el mortal virus.



Honduras fue uno de los países de la región que más demoró en comenzar a inocular a su población, pues inició hasta finales de mayo con los adultos mayores de 75 años de edad.



En esa larga espera, miles de vidas de personas que sí querían aplicarse las dosis pero no tuvieron oportunidad se perdieron. Mientras que países del área como Costa Rica y Panamá iniciaron a vacunar en diciembre de 2020 y en enero de 2021 respectivamente, pues sus autoridades sanitarias pactaron compras con las farmacéuticas con anticipación.



Honduras ha recibido 5.7 millones de dosis de vacunas anticovid, en su mayoría donadas por países solidarios, equivalente al 70 por ciento.



Hasta el momento se ha vacunado a cuatro millones de personas, de las cuales 2.7 millones tienen una dosis y 1.3 millones las dos dosis.

Hospitalizaciones

Pese a que se inmuniza a personas mayores de 18 años a nivel nacional, los centros asistenciales están saturados por pacientes que han sido indiferentes a inmunizarse o que solo tienen una dosis.



De 1,099 pacientes ingresados en la red hospitalaria del país, un total de 990 no están vacunados, equivalente a un alarmante 90%.



Mientras que 109 personas tienen al menos una dosis y una minoría el esquema completo, lo que corresponde al 10% de hospitalizados, según reflejan datos estadísticos de la Secretaría de Salud.



“Llamamos a la población a no tenerle miedo a la vacuna, a no rechazar la vacuna, son más los beneficios que tenemos”, manifestó el viceministro de Salud, Roberto Cosenza.

Añadió que se está viviendo en los hospitales que el 90% de personas ingresadas no han recibido ni una dosis de vacuna contra el covid-19.



“Esto significa que aquellas personas que no se han vacunado son por las que se tiene el aumento de covid-19 intrahospitalario”, indicó. Del total de pacientes hospitalizados, 528 están estables, 331 en estado grave y 156 en estado crítico. A su vez, hay 84 personas ingresadas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).



Lo anterior significa que ya solo hay cuatro camas disponibles para UCI a nivel nacional, ya que hay 87 habilitadas.



En las últimas horas se reportaron alrededor de 40 muertes en los centros asistenciales del territorio nacional, pacientes que en su mayoría no estaban vacunados contra la mortal enfermedad viral.

