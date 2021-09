Hilda Caldera queda excluida pero seguirá en la lucha por su diputación

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La aspirante a diputada Hilda Caldera quedó fuera de las nóminas de diputados por la Democracia Cristiana por no ser hondureña por nacimiento.



Sin embargo, la viuda del asesinado zar antidrogas, Alfredo Landaverde dijo que llegará hasta las últimas consecuencias y ahora apelará ante el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) la decisión del CNE. Dijo que esperó 74 días para que le informaran que quedaba fuera de las planillas. “No pierdo la esperanza de que me inscriban”, afirmó.

Fuera de cargos

El CNE se ampara en el artículo 198 de la Constitución donde se establece que para ser elegido diputado se requiere ser hondureño por nacimiento, haber cumplido 21 años, estar en el ejercicio de sus derechos ciudadanos, ser del estado seglar y haber nacido o residir por lo menos los últimos cinco años en el departamento por el cual se postula.

Además, el ente no solo depuró a Caldera, sino a todos aquellos hondureños que no aparecen en el censo nacional electoral porque no habían tramitado su Documento Nacional de Identificación (DNI) cuando comenzaron los trámites para sus candidatura, pero finalmente se les dio un plazo para corregir el problema.

"Voy a apelar, jurídicamente Honduras tiene tratados internaciconales y en la Declaración de Derechos Humanos dice que toda persona al elegir una nacionalidad tiene derecho a votar y que sea votada", advirtió en una entrevista para el programa La Tarde.

