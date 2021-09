Honduras: Analizan 17 nuevas solicitudes para clases semipresenciales

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Al menos 17 nuevas solicitudes de centros educativos gubernamentales y no gubernamentales que quieren formar parte del retorno a clases semipresenciales analiza la Departamental de Educación de Francisco Morazán, según dijo a EL HERALDO Nelson Cálix, titular de esa dependencia de la Secretaría de Educación.



“Tenemos un total de 17 nuevas solicitudes para retornar a las aulas de forma segura, pero ninguna -hasta ahora- cumple con todos los requisitos”, aseguró Cálix.

Monitoreo

Cálix dijo que se mantienen constantes monitoreos sobre los 16 centros educativos que cuentan con permiso para la semipresencialidad. De esa cifra, 14 son gubernamentales y dos no gubernamentales.



Maraita, Orica, La Libertad, San Miguelito, Tatumbla y el Distrito Central son los cinco municipios que Educación determinó que tenían condiciones para regresar a las aulas de clases en agosto.



En la capital solo se están permitiendo solicitudes de centros educativos no gubernamentales debido a que sus instalaciones cuentan con mejor infraestructura y se aseguran los servicios básicos.



Por su parte, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), a través del epidemiólogo Ángel Lara, sostuvo que hasta la fecha no se reporta ningún inconveniente por el retorno a clases.



En Francisco Morazán hay 2,970 centros educativos diseminados en sus 28 municipios, de los cuales 909 son no gubernamentales.

