Romell Quioto sobre EE UU: "Vamos a aprovechar que estamos en nuestra casa"

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Romell Quioto, delantero de la Selección de Honduras, manifestó en conferencia de prensa que el miércoles aprovecharán la localía ante Estados Unidos.



"A varios de los jugadores de Estados Unidos los conozco, los he enfrentado en varias ocasiones, son de mucho cuidado porque han venido creciendo, les gusta combinar mucho, se juntan y hay que tener cuidado en eso. El partido es de 90 minutos y no nos tenemos que volver locos", dijo 'El Romántico' referente al tercer duelo de la octagonal.



El empate ante El Salvador, dejó el pesar de no haber sacado los tres puntos. "Lo he venido diciendo, El Salvador es un rival bastante difícil, vienen jugando bien, se están haciendo fuertes en casa, nosotros salimos a buscar el partido, a tratar de ganar. No estamos siendo conformistas buscando solo empates de visita, pero somos conscientes que sumar afuera es importante. Sabemos lo que significa este torneo para nosotros y de local tenemos que hacernos fuertes para sumar puntos y mantenernos allá arriba".







Romell Quioto salió de titular en el juego en el estadio Cuscatlán y esto dijo sobre su estado físico: "Sobre mi lesión he venido evolucionando de a poco, me siento muy bien, ha sido importante para mí ir sumando minutos que el técnico requiere. Ya en su momento estaré listo para jugar los 90 minutos".



Además agregó: "El trabajo para sacar los tres puntos el miércoles: "Nosotros vamos a tratar de salir con una buena intensidad como lo hemos venido haciendo en todos los partidos, vamos a aprovechar que estamos en nuestra casa y con nuestra gente y tenemos que hacernos fuertes acá".