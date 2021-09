Angelina Jolie confesó que temió por su familia estando casada con Brad Pitt

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- La batalla legal entre Angelina Jolie y Brad Pitt por su divorcio y custodia de sus hijos sigue dando de qué hablar, luego que la actriz confesara detalles sobre el temor que vivió por su familia mientras estuvo casada con el famoso actor.



Hace unos días la actriz consiguió que se destituyera al juez que conocía su caso porque tenía relación directa con los abogados de su exesposo.



Fue hace unos días que la protagonista de "Maléfica" confesó durante una entrevista a The Guardian que vivió con temor junto al actor, sin embargo, afirmó que no revela más detalles íntimos por el proceso legal que está enfrentando.



"No soy el tipo de persona que toma decisiones como las que tuve que tomar a la ligera. Me costó mucho estar en una posición en la que sentía que tenía que separarme del padre de mis hijos", comentó en la entrevista.



La guapa mujer de 46 años reveló que pidió el divorcio cinco días después de que supuestamente Pitt, en estado de ebriedad, maltrató físicamente a Maddox, quien en ese momento tenía 15 años. Jolie cuenta que esa decisión la tomó "por la salud de su familia".



“Me separé por el bienestar de mi familia. Fue la decisión correcta. Sigo centrándome en mi recuperación. Algunos se han aprovechado de mi silencio, y los niños ven mentiras sobre ellos mismos en los medios de comunicación, pero les recuerdo que saben su propia verdad. De hecho, son jóvenes muy valientes y muy fuertes”, afirmó Jolie.



En la entrevista el periodista le preguntó a Jolie si había temido por su seguridad y la de su familia mientras estaba con Pitt y ella confesó: "Sí, por mi familia. Por toda mi familia".



Jolie confesó que la situación vivida con su ex la ha volcado aún más a luchar por la defensa de los derechos infantiles.



Sin embargo, la actriz de Hollywood dijo que "solo quiero que mi familia se recupere. Y quiero que todos sigan adelante, todos nosotros, incluido su padre. Quiero que nos curemos y estemos en paz. Siempre seremos una familia".



Jolie y Pitt se encuentran peleando la custodia de sus hijos, pero el único que no está sujeto a la decisión sobre la custodia es Maddox, de 20 años. Pax de 17, Zahara de 16, Shiloh de 15 y los gemelos Vivienne y Knox, de 12, deberán someterse al acuerdo legal que lleguen sus padres.