Levantan orden de evacuación por incendio en Lake Tahoe

SOUTH LAKE TAHOE, ESTADOS UNIDOS.-Decenas de miles de personas que huyeron de South Lake Tahoe ante la presencia de un enorme incendio forestal, comenzaban a volver a casa después de que las cuadrillas finalmente empiezan a contener el avance de las llamas a pocos kilómetros de distancia del centro turístico.



Sin embargo, las autoridades les advirtieron a los residentes de la pintoresca zona boscosa en los límites entre California y Nevada que el peligró no había pasado por completo, con riesgos que van desde la mala calidad del aire a la presencia de osos.



Los órdenes de evacuación para South Lake Tahoe y otras áreas aledañas al lago se redujeron a avisos para la tarde del domingo y agente de la Patrulla de Caminos de California comenzaron a retirar los bloqueos a lo largo de la autopista 50, desde Nevada.



La amenaza del incendio Caldor no se ha disipado por completo, pero reducir la advertencia significaba que aquellos que lo deseaban, podían volver a su casa en lo que se ha convertido en un nublado pueblo fantasma y no en un agitado lugar de escape durante el feriado por el Día del Trabajo.



“Hasta el momento no ha habido mucho tránsito vehicular", dijo el jefe de bomberos de South Lake Tahoe, Clive Savacool. “Nos alegra ver que la gente comienza a regresar poco a poco, sólo porque esta ciudad necesita tiempo para estar lista”.



Savacool dijo que las autoridades esperaban reabrir la sala de emergencias del hospital local en las próximas 24 horas.

Sin embargo, añadió que sería recomendable que las personas con problemas de salud se mantuvieran lejos de la zona debido a la presencia de humo en el ambiente.



Aquellos que regresen, deberán tener medicamentos y alimentos suficientes, además de tanque de combustible llenos para ser autosuficientes, indicó Savacool.



Agencias policiales realizaban patrullajes para “que tu casa siga estando segura”, recalcó Savacool.



Sin embargo, las autoridades también advirtieron que ante la ausencia de seres humanos, los osos se adentraron en la localidad, derribando botes de basura.



“El delicado equilibrio entre osos y seres humanos ha sido alterado”, y todo aquel que crea que un oso ingresó a su casa debe llamar a la policía, declaró el jefe de policía del condado de El Dorado, el sargento Simon Brown.



El levantar las órdenes de evacuación para el área de Tahoe representa un hito en el combate al incendio, el cual se originó el 14 de agosto y se expandió por casi 880 kilómetros cuadrados (340 millas cuadradas) de bosques y parques nacionales, escarpadas cumbres y cabañas en la Sierra Nevada.



En su punto más alto, el incendio consumió unas 400 hectáreas (1.000 acres) por hora y el mes pasado prácticamente arrasó con la comunidad de Grizzly Flats.



Pero en los últimos días, los vientos atenuaron y los miles de bomberos aprovecharon las mejores condiciones climáticas para contener 43% del perímetro.