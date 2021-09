Cardenal Óscar Andrés Rodríguez llama a no votar por personas señaladas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un llamado a escuchar la palabra de Dios para liberar a Honduras de las ataduras que no le permiten avanzar y a no elegir personas que estén señaladas por falta de ética hizo el domingo el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga en su homilía dominical.



El arzobispo de Tegucigalpa dijo que Honduras se encuentra arrastrada por la cultura de la superficialidad, del ruido exterior. “No quieren escuchar a Dios, prefiriendo escuchar voces superficiales de una propaganda superficial que no lleva a ninguna parte. Este proceso que se está preparando para elegir autoridades tiene que llegar a la profundidad del corazón, no es simplemente con una fotografía o una plancha”, indicó Rodríguez Maradiaga.

El cardenal, refiriéndose a los candidatos a cargos de elección popular, dijo que “si es una persona cuestionada por su falta de ética no debe ser elegida. ¿Cómo se puede cambiar un país sordo a los valores?, con los mismos ladrones no se puede pensar en un desarrollo humano, con esos mismos indiferentes o egoístas que no piensan en el bien común no se puede llegar a ningún lugar y tampoco habrá cambio, por eso es importante escuchar la palabra de Dios”.



Llamó a pensar “en nuestra pobre Honduras, encerrada en esta pandemia, en la sordera para escuchar los mensajes de la palabra de Dios, en las sordera para escuchar las palabras que nos dirige el Señor a través de la creación”.



E instó a abrir el oído y el corazón para escuchar la voz del Espíritu Santo.

