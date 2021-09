¿Qué es la ley "Vietnam" y por qué afecta a los aficionados hondureños?

SAN SALVADOR, EL SALVADOR.- El ambiente de hostilidad que se vive en el coloso salvadoreño tiene pensando a las personas hondureñas que han viajado a El Salvador.

¿Qué es la "Ley Vietnam"?

Los aficionados que ingresen al sector de sol del estadio Cuscatlán y sin la camisa de la selección de El Salvador son "agredidos" con agua, orines o cualquier artículo que tengan a su alcance.



Esta peculiar acción no perdona ni a los mismos aficionados de El Salvador, quienes han vivido en carne propia la locura y euforia en los encuentros de la Selecta.



Curiosamente en dicho sector del coloso aseguran que solamente se permite el ingreso de aficionados con la camisa de la Selecta, una tradición para imponer la localía.



Recientemente en el duelo ante Estados Unidos, varios aficionados locales "sufrieron" esta ley que ha generado curiosidad y morbo entre los aficionados, quienes no ponen resistencia.



Los hondureños que han llegado a El Salvador ya fueron advertidos y existe temor de no tener un buen trato.



Varios confesaron a EL HERALDO que tomaron la decisión de comprar la camisa de la selección de El Salvador para evitar agresiones.



La mayoría de los aficionados catrachos han adquirido entradas a tribuna Sur.



