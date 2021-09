Thalía muestra los daños que dejó inundación en su casa de Nueva York

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.-Thalía se convirtió en una de las numerosas víctimas de los estragos provocados por los remanentes del Huracán “Ida” que azotó varios estados de Estados Unidos, sobre todo Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania.

Aunque la artista vive en una zona residencial exclusiva de Nueva York, no se salvó de sufrir desperfectos en su hogar y pérdidas materiales. Todo lo mostró en Instagram en un video publicado en su cuenta oficial.

En la grabación Thalía colocó de fondo su canción “Seguir” y expuso las diversas prendas de vestir que quedaron húmedas y manchadas con lodo. También mostró a varios trabajadores que quitaban alfombras empapadas de su casa.

En la descripción del post escribió un mensaje de aliento para sus fans. "En situaciones como ésta nos queda claro que la riqueza que importa, no es la de este mundo. La única riqueza que tenemos que procurar es la espiritual y la que construimos día a día con nuestras acciones, con nuestro amor y nuestra fe. Las cosas materiales van y vienen y como bien dice la palabra de Dios es vanidad de vanidades. Mi corazón y mi sentir lamenta la terrible situación que miles de familias están viviendo por estas tremendas inundaciones, y más aún a los que perdieron a un ser amado", se lee.

VEA: Thalía celebra que su trilogía de "Marías" siguen siendo un éxito

Días antes Thalía había mostrado cómo su casa se inundaba poco a poco. Sus gritos y frases “¡Qué está pasando en mi casa! No, no no, ¡esto va a explotar!” le costaron duras críticas, pues muchos afirmaron que su risa quedaba fuera de lugar, aunque ella aseguró que estaba tan nerviosa que no pudo evitar reírse.

ADEMÁS: Thalía sorprende a su esposo Tommy Mottola con sensual baile en plena calle