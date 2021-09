Nasry Asfura: "La AMDC queda al día a cuatro meses de que dejemos nuestro cargo"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El alcalde de Tegucigalpa, Nasry Asfura, resaltó durante un acto conmemorativo por el Bicentenario de la Independencia de Honduras, que las cuentas de la Alcaldía del Municipio del Distrito Central (AMDC) están al día a casi cuatro meses de su salida del cargo.



El edil capitalino detalló que la situación financiera de la ciudad es muy buena y remarcó la continuación de diferentes obras de infraestructura, la construcción de nuevas represas, entre otros proyectos.

"Estamos muy bien, no hay ningún problema. Todos los proyectos están caminando con su presupuesto, contratistas y supervisores al día, planes al día, bancos al día... Todo lo tenemos bien", aseguró "Tito" Asfura.



Durante su comparecencia el alcalde brindó detalles acerca de la construcción de las nuevas represas en los sectores de San José, La Pinares, Jiniguare y Río del Hombre, asegurando que estas obras vendrán a resolver el problema del agua que actualmente existe en la capital.



"Ya San José va avanzando, atrás de La Pinares ya firmamos el contrato, que son 2.2 millones de metros cúbicos y en San José 12 millones. En Jiniguare tres millones de metros cúbicos y ya vamos a firmar el contrato, pero la máxima, la más grande y la que va a venir a resolver el problema del agua potable para Tegucigalpa para los próximos 15 o 20 años se llama Río del Hombre, que estoy esperando el estudio", dijo.

Satisfacción

El jefe municipal de Tegucigalpa se mostró muy contento por los logros conseguidos por su equipo de trabajo durante sus ya casi ocho años de gestión.



Nasry Asfura también agradeció a los ciudadanos del Distrito Central por sus contribuciones a través del pago de impuestos.



"En siete años y seis meses de estar administrando la ciudad me siento muy contento y muy alegre. Y usted, con el esfuerzo de sus impuestos ha hecho que la ciudad cambie, porque esa es la fuerza de sus impuestos", destacó Asfura.



"Estamos a cuatro meses, 22 días exactamente para que tengamos que dejar nuestro puesto, yo me siento muy contento porque nunca inauguramos ningún proyecto, no nos pertenecen los proyectos, a mí no me pertenecen, no es de ir a inaugurarlos, poner una placa, es dinero del pueblo, del contribuyente, él es el que los debe inaugurar, él es el que los debe disfrutar. Yo me siento muy contento con el gran equipo que hemos hecho en la alcaldía para trabajar y poderle servir a la ciudad", agregó el alcalde de la capital.

