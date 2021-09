Ben Affleck aparece grabando un comercial junto a la mamá de Jennifer López

LAS VEGAS, ESTADOS UNIDOS.- Sin duda alguna que las familias de Jennifer López y Ben Aflleck cada vez son más cercanas, y para muestra de ello el exitoso actor apareció protagonizando un comercial junto a Guadalupe Rodríguez, madre de la actriz y cantante de origen puertorriqueño.



Mientras la Diva del Bronx actualmente ha dado mucho de que hablar por sus deslumbrantes atuendos en el desfile de Dolce & Gabbana en Venecia, Italia, Affleck compartió en su cuenta de Twitter el comercial junto a su suegra en donde se les puede ver simulando que juegan en una máquina tragamonedas en el casino Wynn Ressort de Las Vegas.

Dicho promocional se trata de una publicidad de la compañía WynnBett, la cual es una aplicación de juegos y apuestas deportivas.

We’re betting big on Boston this year! Here’s a look at the spot I directed to launch @wynnbet #WynnBETPartner pic.twitter.com/RRHckxt92j