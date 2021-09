"El pastor no tenía ninguna dosis aplicada", confirman autoridades tras la muerte de Mario Barahona

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tras presentar muchas complicaciones en su estado de salud y requerir una ventilación mecánica invasiva, la noche del viernes se registró el deceso del líder religioso Mario Tomás Barahona, quien según autoridades médicas no se había inmunizado contra la covid-19.

Esta información fue revelada por Mía Carbajal, directora de comunicaciones del Instituto Nacional Cardiopulmonar (El Tórax), lugar donde permanecía hospitalizado el pastor hondureño.

Pese a que la noticia de su muerte se dio a conocer hasta este sábado, Carbajal afirmó que su fallecimiento ocurrió la noche del viernes, alrededor de las 11:00 p. m. Sin embargo, sus parientes fueron notificados hasta horas de la mañana, debido a "norma hospitalaria".

En relación a sus últimos diagnósticos médicos, la profesional manifestó que -inicialmente- Barahona recurrió a un triaje de la capital para recibir el auxilio adecuado. Lamentablemente, su salud ya se encontraba severamente afectada.

"Cuando revisaron el estado clínico en el que llegó decidieron trasladarlo al Hospital de 'El Torax'. Ya venía con un deterioro de salud. Venía con una disnea respiratoria complicada. Se le brindó de inmediato todo el tratamiento correspondiente, ingresándolo a la unidad de cuidados intermedios", explicó Carbajal.

Además, contó que "se le colocó el tratamiento de ataque inicial. En toda la noche empezó a presentar complicaciones, hasta que al día siguiente fue trasladado de emergencia a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)".

"El personal decidió llamar a los familiares para que pudieran tomar la decisión acerca de la asistencia de una ventilación mecánica invasiva. Ellos dijeron que querían tiempo para reunirse", agregó.

Posteriormente, señaló que en el escenario de haber procedido a su intubación, siempre se hubiese obtenido el triste desenlace. "La ética médica es salvar vidas. Si los parientes se hubieran apersonado a nuestro hospital inmediatamente... aunque hubiesen tomado la decisión, igual hubiese fallecido por la complicación con la que ingresó a nuestras salas", reiteró Carbajal.



Asimismo, aseveró que "por investigación, se comprobó que el pastor no tenía las dosis (de las vacunas) aplicadas, ninguna dosis. De hecho, por información recibida de las máximas autoridades, no creía en la vacunación y no estaba a favor del uso de la mascarilla. Esto lo complicó, la edad de él, desconocemos si tenía alguna enfermedad de base".









Tomás Barahona se une a los casi 140 pastores hondureños que han perdido la vida después de contagiarse con la covid-19 en el territorio nacional. La cifra global de víctimas mortales en el país ya asciende a 8,998.

Consternación

La muerte repentina del religioso hondureño provocó una ola de consternación en la comunidad cristiana del país, donde hermanos en Cristo y pastores han expresado sus muestras de pesar y tristeza a la familia doliente.



Su muerte es de "lamentar. Mario Tomás era una persona importante en el esfuerzo y trabajo de la iglesia evangélica en el país. Había trabajado no solo para su iglesia, sino también para la iglesia en Honduras. Su esfuerzo había trascendido fronteras", señaló el religioso Alberto Solórzano.



A renglón seguido agregó que "es una pérdida bastante fuerte, pero confiamos en Dios que dé a su familia y a la iglesia la resignación y la paz que necesitan en este momento".



Además, el pastor Misael Argeñal dijo que "sentimos la pérdida del pastor Mario Tomás Barahona, y esperamos la pronta recuperación de su esposa".

La Asociación de Pastores de Honduras había pedido a la comunidad cristina elevar oraciones por la vida de Barahona y otros familiares que también están infectados del virus.



La postura del líder de Mi Viña sobre el covid-19 generó mucho polémica, pues con sus frases "fuerza infernal demoníaca" y "nosotros usamos la mascarilla porque nos obliga la ley" era tildado como un radical.