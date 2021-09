Los peligros de eludir las medidas contra el covid-19 por razones religiosas  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- No seguir las medidas de bioseguridad y no aplicarse la vacuna contra la covid-19 puede "pasarnos factura", aseguraron este sábado varios líderes religiosos hondureños tras la muerte del pastor Mario Tomás Barahona.

La sociedad evangélica se vio consternada luego de que se confirmara el deceso del líder de Mi Viña, quien profesó -en reiteradas ocasiones- su incredulidad en torno a la mortal enfermedad y su oposición a la inmunización anticovid en Honduras.

Pero, ¿cuál es el mensaje de la comunidad religiosa en el país? ¿Qué repercusiones trae consigo no obedecer las recomendaciones establecidas por el gobierno y la Secretaría de Salud?

EL HERALDO consultó sobre este fenómeno a Oswaldo Canales, presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras, quien aseguró que la postura de Tomás Barahona solo representa el 1% de la comunidad religiosa.

"Es el 1% en el cual no creía en la vacunación y en el virus". Sin embargo, "la mayor parte de las congregaciones se mantienen al 25 y 30%" de su capacidad habitual. "Lo que se ha hecho es aumentar los servicios, porque en una reunión donde cabían 400 (personas) ahora solo caben 120. Eso reduce el contagio", precisó.



Seguidamente, externó a este rotativo que un "98% sí está cumpliendo con las medidas de bioseguridad, porque "entendemos el flajelo de este virus que es violento y que causa mucho daño. Como guías espirituales tenemos que hacerlo de la manera correcta, porque Dios nos manda a cuidar su rebaño".

No obstante, existe parte de la feligresía que aún está en desacuerdo con los protocolos sanitarios que buscan evitar los contagios masivos de la mortal enfermedad. "Siempre hay un porcentaje mínimo que por temor o por lo que escuchan" no se quieren vacunar. "Realmente, no se puede obligar", agregó.



Canales subrayó que "los antivacunas existen alrededor del mundo. Hay organismos que utilizan las redes sociales para decir que no se vacunen, que está una placa del 666. Otros han dicho que les va a salir una colita de cerdo y otras cosas. La gente está mal informada, escuchando opiniones de gente inexperta sobre el tema".



En tanto, Gerardo Irías, presidente de la Asociación de Pastores en Honduras, recomendó a los líderes religiosos "cuidar las palabras que vertimos" acerca del coronavirus, dejando entrever el error que cometen algunos practicantes al dar a conocer abiertamente su 'postura negativa' en torno al virus y que -finalmente- termina condicionando y repercutiendo en las decisiones de sus fieles.

"Nos pasa la factura. Debemos ser muy cuidadosos nosotros con las palabras que vertimos. Uno de los llamados que ha hecho la Asociación de Pastores es que no nos detengamos de predicar la palabra, pero también seamos obedientes a la orden que nos ha dado el gobierno a través del Sinager", señaló Irías.

Asimismo, exhortó a la población a no rehusarse a aplicar las medidas de bioseguridad, pues "Dios nos guarda, nos protege, pero también nos llama a ser obedientes con las autoridades".

Hasta la fecha, un total de 138 pastores -de 19,250 que se registran en Honduras- han perdido la batalla de la covid-19, según datos oficiales de la Confraternidad Evangélica de Honduras.

No vacunarse, es igual a un "error mortal"

Ante la negativa de los fieles de no inocularse contra el SARS-CoV-2, el pastor Rafael Antúnez exteriorizó que no vacunarse por razones religiosas puede convertirse en un error mortal.

"Suena contradictorio, pues primero que no había vacunas criticaban por ello y ahora que hay la gente no se quiere inmunizar”, comentó.



De igual forma, señaló que "primero tenemos que pensar en nosotros mismos y después en nuestro prójimo, en el bien común y en la familia, ya que lo mejor es estar vacunado que no estarlo. Nuestro llamado es a nuestros líderes y pastores quienes a veces se resisten por razones religiosas lo que es un error ya que, la Biblia nos manda a obedecer las leyes terrenales”.

A su llamado, también se unió el presidente de la Confraternidad Evangélica, quien insistió en la importancia de cuidarse a ellos mismos y a los fieles en general.

"A la mayor parte de la iglesia les digo que sigan las medidas de bioseguridad, porque si amamos a Dios también debemos cuidar nuestro cuerpo que es el espíritu santo. Debemos cuidar el distanciamiento, no salir a cumpleaños, cuidar lo de las cuestiones políticas... eso depende no solo del Estado y Salud, es cincuenta cincuenta. Creamos en Dios, pero obedezcamos las reglas que han sido colocadas por las autoridades", concluyó diciendo Oswaldo Canales.

