Honduras: Mayores de 12 años volverían a las aulas el siguiente año

Las organizaciones de padres de familia manifestaron que no están de acuerdo con la decisión de regresar a las aulas y por ello prefieren que este año se continúe con la educación desde casa.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los mayores de 12 años en Honduras volverían a las aulas de clases hasta 2022 en consecuencia de que este grupo etario todavía no ha sido vacunado contra el coronavirus.



Según la versión de varios directores de escuelas de Tegucigalpa, todavía no hay orden de hacer el retorno por falta de inoculantes.

Las autoridades de Salud, por su parte, anunciaron que en los siguientes días de este mes se comenzará a vacunar a las personas entre 15 a 17 años con las dosis de Pfizer-BioNTech.

Fracaso

Luego de varios meses de incertidumbre entre la población por temor a contagiarse de covid-19 -mal que ha cobrado la vida de miles de hondureños-, la Secretaría de Educación dio luz verde al retorno a clases semipresenciales.



Sin embargo, no resultó ser la mejor decisión, debido a que muchos padres de familia determinado no enviar a sus hijos a los centros educativos para evitar un eventual contagio del virus. El expresidente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (Copemh), Luis Sosa, aseguró que “de un cien por ciento que se esperaba, aproximadamente llegó un quince o un dieciocho por ciento, lo que es muy mínimo; los padres de familia no están exponiendo a sus hijos”.

