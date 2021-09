La UNAH prescinde contrato por hora a 150 docentes

La situación golpea la actividad de la UNAH que a pesar de la pandemia de covid-19 no ha dejado de operar ni prestar sus servicios.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), prescindirá los servicios a unos 150 docentes contratados por hora a nivel nacional.



“Hay unos 150 profesores por hora de diferentes carreras que no les dieron carga (académica), debido a problemas de presupuesto”, reveló a EL HERALDO uno de los docentes afectados.

Los docentes iniciarán un proceso legal contra la UNAH por irrespetar los acuerdos establecidos en contratos firmados por ambas partes.



“Vamos a demandar y eso le saldrá más caro a la UNAH”, dijo. La Secretaría de Finanzas le adeuda más 1,460 millones a Universidad, lo que ha generado una severa crisis en la institución. Los problemas económicos de la Universidad amenazan el tercer periodo académico.

Sin dinero

El 12 de agosto de 2021, EL HERALDO reveló que debido a que la Secretaría de Finanzas no le ha traspasado 1,461 millones de lempiras, correspondientes al año pasado y a este 2021, la UNAH cada día se sume en calamidad financiera.

El 27 de julio de 2021, la Junta de Dirección Universitaria (JDU) emitió el acuerdo número 11-2021-JDU mediante el cual informa que no puede ejecutar su Plan Operativo Anual debido a que Finanzas no les ha realizado una transferencia de 460.1 millones de lempiras correspondiente al año 2020 y 1,001 millones de 2021.



La situación golpea la actividad de la UNAH que a pesar de la pandemia de covid-19 no ha dejado de operar ni prestar sus servicios.

