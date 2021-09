Hija de Carolina Echeverría buscará sustituirla en candidatura a diputada

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La hija de Carolina Echeverría Haylock, la exdiputada asesinada el pasado 25 de julio dentro de su vivienda en la colonia Lomas del Mayab de Tegucigalpa, anunció este viernes que decidió sustituir a su madre en la candidatura a la que aspiraba en las filas del Partido Liberal de Honduras.

Erika Urtecho Echeverría, dijo que luego de mucho pensarlo y gracias a las peticiones de los pobladores del departamento de Gracias a Dios, decidió tomar el lugar de su madre frente a la aspiración política, pues afirma que su deseo es "continuar su legado".

"He recibido la solicitud de reconsideración de todos los consejos municipales del departamento de Gracias a Dios y he estado escuchando la voz de mi pueblo, que había puesto su confianza en mi madre y que me han contactado por diferentes medios desde el fallecimiento de mi madre para que acepte y continúe el legado de ella y es por ello y por el amor a mi pueblo que he dedicido aceptar la candidatura a la diputación por mi amada Mosquitia", informó la joven.

Según Urtecho Echeverría, esta decisión fue difícil, pues confió que sintió muchas emociones encontradas, pero que gracias al respaldo que recibieron como familia cuando llegaron con los restos de su madre y vieron el cariño que le tenían, entendió que el llamado era a continuar.



Además, aseguró que pese a que su madre murió de manera violenta y por causas aún no esclarecidas, no teme aspirar a un cargo de elección popular, pues ha decidido dejar "todo en manos de Dios" y, sumado a ello, cuenta con el apoyo de su padre y el resto de su familia.



La hija de la exdiputada agregó que conoce cuál es el plan que su madre tenía planeado presentar frente en el Congreso Nacional, pues una de sus razones para volver a aspirar a un curul era devolverle a Gracias a Dios el hospital general, el cual era un hospital regional y ahora se había convertido en uno municipal, tras una reducción al presupuesto, además pensaba en dotar de agua potable y educación a algunas comunidades del vasto departamento.

