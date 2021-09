"Lo dieron por muerto": Madre de Enoc Chinchilla libra una investigación privada

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El tiempo pasa y para Karina Chinchilla cada vez es más doloroso. La hondureña radicada en España lleva más de un año a la espera de respuestas sobre el paradero de su único hijo, Enoc Misael Pérez Chinchilla, quien desapareció en su natal Honduras cuando tenía 12 años de edad.

La hondureña ha realizado diversas acciones pidiendo que quienes se llevaron a su hijo aquel 2 de diciembre de 2019 se comuniquen y revelen dónde está o que si alguien lo ha visto o tiene información del caso también lo reporte ante las autoridades, sin embargo, asegura que solo recibe llamadas y mensajes de personas mal intencionadas que se burlan de su dolor.

Ese día en la víspera de la Navidad, Karina no solo perdió a su hijo, sino también a otros familiares: Rubilio Arturo Pérez, abuelo del niño y exsuego de ella, un tío del menor, de nombre Israel Ramos y su niñera, Cindy Xiomara Castro.

A ellos los encontraron sin vida luego de que personas desconocidas irrumpieran en el hogar de Rubilio Arturo Pérez, pero de Enoc no se volvieron a tener noticias.

Tras la agotadora espera, Karina reveló recientemente que ha puesto sus esperanzas en investigadores privados, pues las autoridades de Honduras ya dieron por muerto a su vástago.

"Tenemos gente particular trabajando, pero el caso de mi hijo lo cerraron; lo dieron por muerto, sinceramente. Es algo muy doloroso, pero es lo que hay, las autoridades se dieron por vencidas, es injusto", lamentó.

"No tuve el apoyo que merecía, luché y luché, pero no tuve respuestas. Las autoridades dan a mi hijo por muerto y me parece injusto porque mientras no haya un cadáver, pienso que no se hubiesen rendido", agregó.

Por otro lado, Karina sostiene que ella y el padre de Enoc se mantienen unidos en la búsqueda y no pararán hasta encontrar su ubicación y aunque continuamente exterioriza su dolor y a veces, su falta de ganas de continuar con todo, incluso con sus actividades diarias, su amor de madre la impulsa a seguir.