¿En qué departamentos se realizará el "Vacunatón" este fin de semana?  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una nueva jornada de inmunización se desarrollará este sábado y domingo en nueve departamentos de Honduras, según informaron autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal).



La actividad estará destinada para aquellas personas que aún no reciben su primera dosis y para quienes están a la espera de la segunda vacuna anticovid.

Durante el "Vacunatón" se aplicarán primeras dosis de Pfizer y AstraZeneca y segundas dosis de Pfizer, Moderna y Sputnik V.

Es importante recordarle a las personas que deben llevar su carné de vacunación y su identidad para poder vacunarse.

Departamentos y puntos habilitados:

Comayagua, 3, 4 y 5 de septiembre (De 8:00 a.m a 4:00 p.m)



Comayagua, Siguatepeque, Meambar, Trinidad, Ajuterique, Lejamaní, Taulabé, San José, San Jerónimo, Ojo de Agua, La Libertad, Las Lajas, El Rosario, Villa de San Antonio, San Sebastián, Lamaní, Humuya, Esquías y San José del Potrero.



Cortés, 4 y 5 de septiembre (De 8:00 a.m a 3:00 p.m)

Choloma, Omoa, Pimienta, Potrerillos, Puerto Cortés, San Antonio, San Francisco de Yojoa, San Manuel, Santa Cruz de Yojoa, Villanueva y La Lima.



Choluteca, 4 y 5 de septiembre (De 8:00 a.m a 4:00 p.m)

Apacilagua, Concepción de María, Yusguare, Duyure, El Corpus, El Triunfo, Marcovia, Morolica, Namasigue, Orocuina, Pespire, San Antonio de Flores, San Marcos de Colón.



La Paz, 4 y 5 de septiembre (De 8:00 a.m a 5:00 p.m)

La Paz, Marcala, Cane, Guajiquiro, Aguanqueterique, Santiago de Puringla, Cabañas, Santa Elena y Santa Ana.



Olancho, 3, 4 y 5 de septiembre (7:00 a.m a 7:00 p.m)

Juticalpa, Catacamas, Campamento, Salamá, San Francisco de la Paz y Patuca.



Santa Bárbara, 4 de septiembre (De 8:00 a.m a 7:00 p.m)

Las Vegas, Santa Bárbara, Trinidad, Quimistán, Azacualpa, Macuelizo, San Marcos y San Luis.

El Paraíso, 3, 4 y 5 de septiembre (De 7:00 a.m a 7:00 p.m)

Danlí, Yuscarán, Ojo de Agua, Morocelí, Teupasenti, El Paraíso, Trojes



Valle, del 4 al 5 de septiembre (De 8:00 a.m a 7:00 p.m)



Aramecina, Goascorán, Alianza, Langue, Nacaome, Coray, San Lorenzo y Amapala.



Yoro, 4 y 5 de septiembre (De 7:00 a.m a 8:00 p.m)



Olanchito, El Progreso, Yoro, Morazán y El Negrito.



San Pedro Sula, Cortés, 3,4 y 5 de septiembre (De 7:00 a.m a 8:00 p.m)

UNAH-VS (Sector Playón), Gimnasio Olímpico (Estadio Olímpico), UTH (Bulevar Armenta), Universidad Cátolica SPS (Bulevar Catarino Rivas), Centro de Salud Miguel Paz Barahona (Bo. Medina), Establecimiento Fesitranh (Col. Fesitranh), Ciudad Mujer (Sector Calpules) , Centro Técnico 6 de Mayo (Rivera Hernández), Macrodistrito Las Palmas (Bo. Las Palmas), Centro de Salud San Antonio de Chamelecón, Jardín de Niños Evangélico Superación (Chamelecón), Centro de Educación Básica Eusebio Fiallos, (Carmen), Instituto José Castro López (Cofradía, Cortés), Estadio de Cofradía (Col. Ojo de agua).

