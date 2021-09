Revelan que el estado de salud de Britney Spear es "peor de lo que nadie sabe"

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- La cantante Britney Spears vuelve a estar en el ojo de la polémica luego que uno de los abogados de su padre, Jamie, revelara que su estado mental no está bien y es peor de lo que se cree.



Y es que en los últimos meses el papá de la cantante ha sido fuertemente criticado por no "soltar" la tutela y dejar libre a su hija después de 13 años de manejar su vida y su dinero.



Ante esta situación, uno de los abogados de Jamie reveló a la revista Star: “Si las personas supieran el verdadero estado mental de Britney no estarían cuestionando la gestión de su padre, sino elogiándolo. Su estado mental es peor de lo que nadie sabe”.

Asimismo, dijo que el progenitor tiene miedo de que su hija vuelva a convertirse en la Britney de 2008 que se rapó la cabeza.



“Él tiene miedo que ella vuelva a los problemas de alcohol y drogas del pasado (como en el episodio donde se rapó la cabeza)”, dijo el defensor de Jamie.



El padre de la cantante ha ejercido varias prohibiciones sobre ella desde hace 13 años, como el que no puede volver a casarse, pero sí puede tener parejas. Además, no podrá volver a tener hijos, algo que la misma artista ha considerado un "abuso excesivo" de control sobre su vida y derechos.



Hace unos días, el abogado de la intérprete de "Toxic", Mathew Rosengart presentó un documento en la Corte para revelar que el padre de Britney la está "extorsionando" al pedirle 2 millones de dólares para dejar la tutela.



“Britney Spears no será extorsionada (...) El intento descarado del señor Spears de negociar la suspensión y la destitución a cambio de aproximadamente 2 millones de dólares en pagos, además de los millones que el señor Spears ya tomó del patrimonio de la señora Spears, no es algo negociable”, señala el documento.



Será el próximo 29 de septiembre que el caso de Britney regresará a la Corte.