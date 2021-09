Axel López se victimiza sobre los hospitales móviles: 'Están cometiendo un error'

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con las cuentas de banco congeladas, su pase americano Global Entry (viajero de confianza) revocado y sin tener -según detalló- ningún proceso en los Tribunales de Estados Unidos, Axel López, propietario de la empresa Vertisa Corporation, que vendió los hospitales móviles a Honduras, contó su verdad sobre las acusaciones por fraude y estafas.



El desahogo del ciudadano estadounidense, veterano de la Marina, se realizó en el portal AxelLopez.com, donde compartió interioridades de la negociación con Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) y fotografías exclusivas de su vida personal, laboral y profesional por el mundo.



López es acusado en Honduras por la estafa en la sobrevaloración de siete hospitales móviles que compró el Estado a 1,147 millones de lempiras.

LEA: Axel López, un chapín que pregona de sus éxitos en negocios en América Latina



El portal AxelLopez.com, de reciente creación, es un espacio digital sencillo de fondo color negro con las letras “A” y “L” unidas para crear el diseño.



Consta de cinco espacios principales en los que se detalla interioridades en la venta de los hospitales móviles, además de un par de números de teléfono -EL HERALDO trató de contactarlo sin éxito- y una dirección que coincide con la de la empresa Elmed Medical System Inc., de la cual el veterano que luchó por Estados Unidos en las Operaciones del Desierto y Escudo del Desierto es representante legal.



En el primer apartado, Axel López se define como un exitoso empresario estadounidense -omite su nacionalidad guatemalteca- que jamás ha sido acusado por un acto indebido, veterano de la Marina que combatió en dos operaciones, rotario, entrenador de fútbol, cristiano y miembro activo de la Cámara de Comercio.



Detalló que “el gobierno de los Estados Unidos emitió una orden de restricción en contra de su ciudadano a quien ningún tribunal de los Estados Unidos ni Honduras le ha otorgado ninguno de sus derechos constitucionales, tales como debido proceso o autodefensa”.

ADEMÁS: Remiten a Interpol orden de captura inmediata contra Axel López

Axel López fue increpado recientemente por un hondureño en EUA. Foto: El Heraldo





EL HERALDO confirmó recientemente en una entrevista con Interpol que Axel López tiene una alerta internacional, situación que al parecer no le preocupa pues recientemente fue increpado por la estafa por un hondureño en una feria médica en Miami. Axel López, nervioso, le dijo que los hospitales móviles “son funcionales y están equipados”.



Este extremo también lo mantiene en el portal AxelLopez.com, donde reiteró que entregó los siete hospitales móviles, cinco de ellos operando y que continúa en estrecha comunicación con funcionarios.



El empresario aclaró en otro de los apartados la confusa relación entre las diferentes empresas que opera: “En Honduras, la empresa de Axel es conocida como Hospitales. Esta realmente es solo una marca de Vertisa Corporation, el nombre de la empresa de Axel registrada en Florida, anteriormente llamada Elmed Medical Systems. Tanto Elmed como Vertisa son empresas diferentes en Turquía, de las cuales Vertisa Corporation es el agente exclusivo en los Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe”.



El veterano destacó que llegó a Honduras por una llamada por teléfono en la que pactó la venta de dos hospitales móviles. “Un par de semanas después recibió otro pedido por cinco hospitales más para servir al país de Honduras por un total combinado de 47 millones de dólares”.



En el relato en el portal argumentó que llegaron a él por medio de Google, ya que “el gobierno de Honduras estaba buscando hospitales móviles”.

TAMBIÉN: ¿Qué pasó con los siete hospitales móviles?



El empresario destacó que la negociación en Honduras fue atípica porque trabajó con Invest-H, “una entidad gubernamental principal responsable de gestionar proyectos de carretera”, lo que provocó que grupos de empresarios que se habían adueñado del rubro médico utilizaran a los medios de comunicación para desprestigiar sus productos.



“Al principio, la afirmación incorrecta fue que los hospitales móviles no existían. Una vez que llegaron, la historia cambió a afirmar incorrectamente que los contenedores llegaron vacíos a Honduras. Después, cuando se comprobó que eso era falso, la historia afirmaba incorrectamente que el equipo había sido severamente dañado, era usado y no servía”.



En su testimonio explicó que los medios de comunicación no buscaron su versión -EL HERALDO lo entrevistó por mensaje y llamada- y que los hospitales móviles se retrasaron por la pandemia de covid-19.



Dijo, además, que la instalación de los contenedores se retrasó por las investigaciones del Ministerio Público, Procuraduría General de la República y Aduanas, además de problemas en los sitios de instalación y accidentes, como un módulo UCI dañado, pero que él hasta contrató una empresa local para agilizar todo, aunque no era parte del convenio.

ES DE INTERÉS: Axel López solo tenía 200 dólares en su cuenta bancaria para construir los siete hospitales móviles



Sorpresivamente, López afirmó que algunos equipos que venían en los hospitales móviles fueron sustraídos durante las tormentas Eta y Iota que afectaron Honduras al final del año pasado.



En el portal se detalló que López no confía en la justicia de Honduras y están cometiendo un error. “Si Axel, un ciudadano americano, es enviado a Honduras, estaría sujeto a un sistema penitenciario descrito como ‘severo y a veces mortal’ con prisioneros que sufren de ‘sobrepoblación’, acceso insuficiente a comida y agua, violencia, y supuesto abuso por parte de los oficiales penitenciarios”.



Destacó que todo lo vivido con Honduras le ha generado factura y “toda la carrera de López está en tela de juicio. Las cuentas bancarias de sus corporaciones han sido congeladas y su pase americano de Global Entry ha sido revocado sin ser acusado de ningún delito en los Estados Unidos. Y de nuevo, todo esto sin ser otorgado un debido proceso y la habilidad de defenderse ante un tribunal en los Estados Unidos”.

+: Interpol ya tiene la orden de captura contra Axel López, intermediario para la compra de los hospitales móviles