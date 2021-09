"Dios los cría y el diablo los junta": Nasralla tras anuncio de “Pepe” Lobo de unir a Yani y a Xiomara

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- "Dios los cría y el diablo los junta", así se expresó el candidato presidencial de la Unión Nacional Opositora de Honduras (UNOH), Salvador Nasralla, luego de que el expresidente “Pepe” Lobo anuncia que luchará para que Yani y Xiomara se unan.



Nasralla aseguró que él encabeza las encuestas con 45 puntos, por lo que la decisión del exmandatario es buscar que Libre y el Partido Liberal no queden fuera de la contienda política.

"Lo que anda buscado "Pepe" Lobo es que estos partidos no se queden fuera de competencia, porque la gente ya identificó a los corruptos, o sea, esos partidos ya estuvieron: "Pepe" estuvo en el gobierno, "Mel" Zelaya estuvo en el gobierno, Yani Rosenthal fue ministro de la Presidencia; ninguno de ellos tres pudo resolver el problema de la pobreza en Honduras", expresó el candidato.



"El señor de la televisión", dijo que Lobo es un hombre inteligente e intenta unir a Rosenthal con Castro al ver que él tiene tantos votos.



"Alguien me dijo ayer, 'Dios los cría y el diablo los junta''', expresó entre risas el político hondureño que busca por tercera vez convertirse en presidente de la República.



"Para mi es eso, que se junta la clase política tradicional. Es más, yo había propuesto que se unieran también con Juan Orlando Hernández, porque entre todos no van a poder llegar a la cantidad enorme (de votos) que tiene el partido Salvador de Honduras y la UNOH", reiteró.



En un post en Twitter, Nasralla señaló que "los delincuentes tienen miedo, por eso Pepe Lobo ha decidido unir a Yani Rosenthal y Xiomara Castro, porque son unos vividores que no quieren que gane el pueblo para poder seguir robando".



El líder del Partido Salvador de Honduras, dijo que a Xiomara y Yani también se debe unir el gobernante Juan Orlando Hernández porque son lo mismo.

"El Partido Nacional, Juan Orlando Hernández, Nasry Asfura, Yani Rosenthal... Xiomara Castro son una clase corrupta que ha sido acusada por diferentes entes como violadores de la Constitución y como ladrones, como lavadores de activos, etcétera. Se juntan todos contra los buenos", puntualizó.

Pepe Lobo

Hace unos días, el expresidente Porfirio Lobo Sosa, renunció a su candidatura como diputado del departamento de Olancho, donde aspiraba en una alianza conformada por su movimiento "Juntos por el Cambio" con el Partido Demócrata Cristiano de Honduras (PDCH).



Tras su repentina renuncia, el ex gobernante anunció que trabajará para que Yani Rosenthal y Xiomara Castro se unan en alianza.



"Voy a tratar de convencer a Yani y Xiomara para que entiendan que deben unirse para ganar, porque Salvador Nasralla lamentablemente ataca a los mismos de la oposición y eso no es correcto y sano”, dijo.

