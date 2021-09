¿Las personas que tuvieron covid y se vacunan pueden ser inmunes de por vida?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El doctor Carlos Umaña afirmó que las personas que tuvieron covid-19 y, posteriormente, se vacunaron podrían ser inmunes de por vida, e incluso, no necesitarían en el futuro una tercera vacuna.



“Están estudiando a la gente que ya tuvo covid y se demuestra que la vacuna permanece más tiempo, que hay presencia de anticuerpos neutralizantes de la vacuna y anticuerpos producidos por la enfermedad”, mencionó el pasado 17 de agosto, refiriéndose a algunos estudios.



“Muy probablemente la gente que ya tuvo covid y se vacune quedé inmune de por vida’’, agregó.



En el segundo 0:20 del siguiente vídeo se pueden apreciar las declaraciones del galeno hondureño en el programa Al Grano de Go TV.

¿Hay evidencia científica?

Según dos estudios, la inmunidad de las personas expuestas al covid-19 podría durar al menos un año, probablemente mucho tiempo más, y puede mejorar, en especial después de la vacunación.



Uno de los estudios lo realizó la Universidad de Washington en San Luis, Estados Unidos. La revista científica The Nature lo denominó como “La infección por SARS-CoV-2 induce células plasmáticas de médula ósea de larga duración en humanos” y fue publicado el 24 de mayo del 2021.



En el estudio se recolectaron muestras de sangre de 77 personas (49% mujeres y 51% hombres, con edad promedio de 49 años) en intervalos de tres meses, empezando desde el primer mes de contagio de covid-19; la mayoría había experimentado la enfermedad de forma leve.



También, se tomaron muestras de médula ósea de 18 hombres y mujeres que tuvieron covid-19 -entre siete y ocho meses después de la infección- y de 11 voluntarios sanos (de 23 a 60 años), sin antecedentes de contagio por SARS-CoV-2.



A cinco de las 18 personas que tuvieron covid-19 y un donante adicional se les siguió haciendo pruebas de médula ósea 11 meses después de la infección.



Los resultados de esta investigación muestran que los niveles de anticuerpos en la sangre se reducen de manera drástica después de una infección aguda por covid-19.



En cambio, las células que conservan la memoria del virus siguen en la médula ósea y pueden producir anticuerpos listos para entrar en acción cuando el virus regrese.



El segundo estudio lo desarrolló un grupo de científicos de la Universidad Rockefeller de Nueva York. La revista Nature lo nombró como “La vacunación aumenta la amplitud neutralizante natural mejorada del SARS-CoV-2 un año después de la infección”.



Para la investigación se examinó a 63 personas un mes, seis meses y hasta 12 meses después de infectarse de covid-19. El 41% recibió vacunas con ARNm, ya sea de Pfizer o Moderna.



En esta investigación se encontró que la vacunación aumentó todos los componentes de la respuesta inmunitaria. Además, la neutralización contra variantes que son comparables o mayores que la actividad del virus original del covid-19.



Igualmente, se encontró que "la inmunidad en los individuos convalecientes (que tuvieron covid) será muy duradera y que los individuos que reciben vacunas ARNm producirán anticuerpos y células que deberían proteger contra las variantes circulantes del SARS-CoV-2".



Finalmente, concluye que "un refuerzo adicional en el momento adecuado con las vacunas disponibles podría cubrir la mayoría de las variantes circulantes de SARS-COV-2".

Los expertos: aún muy prematuro

A criterio de la científica María Elena Botazzi "la inmunidad después de la vacuna no es de por vida, ya que se está viendo que puede declinar al pasar el tiempo".



Expresó que "no se sabe todavía cuánto tiempo (dura la inmunidad) tal vez seis, ocho meses o un año y como el virus está cambiando eso influye también".



El epidemiólogo Manuel Sierra, por su parte, dijo a EL HERALDO que hablar de una inmunidad de por vida no es conveniente por el corto tiempo de la pandemia. "Con apenas 20 meses de lidiar con la pandemia es atrevido hablar de por vida", aseveró.



El experto comentó que existen casos de personas que han tenido la infección por SARS-CoV-2 o covid-19 asintomático, pero la reinfección es baja.



Solo en el Instituto Nacional Cardiopulmonar (Tórax) se registraron dos casos de pacientes que tuvieron el virus y, posteriormente, se vacunaron; después volvieron a tener una afectación, pero fue menos grave, comentó la neumóloga Suyapa Sosa.



Reveló que también hay casos de personas con el esquema completo (dos dosis) y presentan neumonía, pero que la inoculación les da “algún grado de protección”, ya que han logrado tener el alta médica.



A opinión del doctor Omar Videa la reinfección en personas "es algo que se puede volver a dar, pero es poco frecuente".



"La población que ya tuvo el virus le podría volver a dar en menos de un 2%, lógicamente que la posibilidad de reinfectarse es mucho menos si tiene la vacuna", indicó.

Dosis de refuerzo

Durante varios meses los fabricantes de vacunas Pfizer y Moderna han dicho que las personas completamente inoculadas contra el covid-19 podrían necesitar una tercera dosis para mantener la protección a lo largo del tiempo y defenderse de las nuevas variantes.



Igualmente, la farmacéutica estadounidense Johnson & Johnson presentó el 25 de agosto los datos de dos estudios que muestran que una dosis de refuerzo de esta vacuna genera un gran aumento de los anticuerpos.



Las empresas empezaron a plantear la idea de una dosis de refuerzo a partir de los datos presentados de los CDC que revelaban que la variante delta reduce la efectividad de las vacunas contra covid.



En países como Turquía, Israel, Chile, Uruguay y Hungría ya se empezó a aplicar esta tercera dosis contra covid-19, sumando casi 11.6 millones de personas vacunadas.



Por su parte, Estados Unidos aplicará esta tercera vacuna contracovid - de las farmacéuticas Pfizer y Moderna desde el 20 de septiembre y serán elegibles las personas que hayan cumplido 8 meses de su segunda dosis.



Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió ampliar el plazo a los países que están anunciando una tercera dosis de la vacuna contra el covid-19, pues afirman que los estados con menos acceso a vacunación aún siguen desprotegidos.



“Entiendo la preocupación de todos los gobiernos por proteger a su gente de la variante Delta. Pero no podemos aceptar que los países que ya han utilizado la mayor parte del suministro mundial de vacunas utilicen aún más, mientras que las personas más vulnerables siguen desprotegidas", declaró el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.



De acuerdo con expertos, esto evidencia que la vacuna protege contra el virus para que no ataque con agresividad, pero las nuevas variantes podrían provocar que sea aplicada de forma permanente, como ocurrió con la gripe H1N1.

Conclusiones:

Según la evidencia científica la inmunidad de las personas que tuvieron covid y luego se vacunaron puede durar al menos un año, sin embargo no se sabe cuánto tiempo más.



Si bien es cierto las células que contienen anticuerpos disminuyen en la sangre, pero se quedan en la médula ósea listas para actuar cuando el covid regrese.



Para los científicos de la Universidad Rockefeller de New York las personas que tuvieron covid y que reciben vacunas ARNm ya sea de Pfizer o Moderna, desarrollan anticuerpos que cubren variantes, pero todavía necesitan un refuerzo adicional podría cubrir la mayoría de variantes de SARS-CoV-2.



Para los expertos, hablar de inmunidad de por vida es demasiado pronto, porque la pandemia por covid apenas tiene 20 meses, asimismo, mencionan que la posibilidad de reinfección en personas que tuvieron covid y se vacunaron es menor, pero existe.



Por consiguiente, este medio califica la aseveración de que las personas que tuvieron covid y se vacunen podrían tener inmunidad de por vida como Falso.