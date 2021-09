"Mi casa se está inundando", Thalía es afectada por las lluvias en Nueva York

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- La cantante Thalía fue una de las afectadas por las intensas lluvias que azotan Nueva York por el paso del huracán Ida, que ya deja más de una decena de muertos.



Fue la misma cantante la que compartió con sus seguidores lo aterrada que se encontraba al ver cómo el agua estaba ingresando a su mansión, luego de que varias partes comenzaran a inundarse.



Fue a través de las historias de Instagram que mostró cómo su gimnasio, estudio de grabación y una sección de la sala donde suele grabar sus videos, que estaba rodeada de cables y enchufes, quedaron bajo el agua.



“¡Oh my god, guys! Mi casa se inundó, se está inundando", dijo la protagonista de "María la del Barrio" mientras mostraba cómo el agua ingresaba.



"¡Qué está pasando en mi casa! No, no no, ¡esto va a explotar!", gritó al ver los cables conectados y el agua subiendo sobre ellos. “No, por favor, la electricidad, las luces, todo. Es la fuente de la juventud, mi casa”, dijo la también cantante de 50 años.

Por precaución y al ver que no podría detener la inundación, Thalía regresó a su habitación, se recostó en su cama y tomó la situación más tranquila.



"Ya me vine un poco a relajar, esto está intenso. Dios tiene el control, él sabe el para qué, flojita y cooperando”, pronunció entre suspiros. “Abrazar el problema y no pelearlo, Dios sabe para qué”, finalizó diciendo.



Minutos después, volvió a publicar otras historias donde mostró que el agua ya había llegado a la primera grada de las escaleras. Aseguró que ya no podía bajar al primer nivel de su mansión -valorada en 8 millones de dólares- por el riesgo.



Para finalizar, terminó bromeando que Leonardo DiCaprio llegaría a salvarla.