A casi 13 años de la única victoria de Honduras en territorio canadiense

TORONTO, CANADÁ.- Un frío derechazo picando en la grama que terminó en el fondo de la portería y, más tarde, otro golpe de derecha rasante a la esquina de la cabaña norte del estadio Saputo de Montreal, obras de Ramón Núñez, marcaron la única victoria de Honduras en suelo canadiense, el 6 de septiembre de 2008.



Casi 13 años han transcurrido (12 años, 11 meses y 27 días) desde que la Selección Nacional obtuviera sus únicos tres puntos en Canadá por una eliminatoria mundialista, como la que fue para Sudáfrica en 2010.



La Bicolor, dirigida por el colombiano Reinaldo Rueda en aquel momento, remontó un partido en el que fue superior pero sin contundencia gracias al doblete del Principito que, en ese momento, era el mejor jugador que tenía el equipo nacional.



Honduras, sin embargo, deberá apelar este jueves a la historia para lograr su segunda victoria en la tierra de la hoja del maple porque su contrincante no es el débil de antes: el valor de la plantilla canadiense es cerca de 15 veces más que el precio de la hondureña.



Pero como ha ocurrido en las guerras en las que muchas veces ha importado más la estrategia o la táctica que los insumos o disponibilidades, la H le apuesta a la victoria que permitirá sumar sus primeras tres unidades del premundial de Concacaf que tiene como finalidad Qatar 2022.



El entrenador de la cinco estrellas, Fabián Coito lo tiene claro: "La estrategia se plantea en intentar limitar al rival seleccionando en algunos futbolistas algunas situaciones puntuales".



Aunque Canadá cuenta con Alphonso Davies, que regresa tras su lesión previa a la Copa Oro, Cyle Larin y Jonathan David, por ejemplo, Coito se ampara en la "precaución", pero se defiende "con la capacidad de nuestro futbolistas".



"A mí me gusta defender no tan cerca de nuestro arco, tener posibilidades de recuperar el balón en la zona central o en campo rival", advierte sobre la técnica que su tropa sabe emplear.

A reivindicarse

Honduras asume la octagonal arrastrando la mala imagen que presentó en la Copa Oro (eliminada en los cuartos de final) y el fracaso de los Juegos Olímpicos (fuera desde la fase de grupos) pese a que previamente de ambos torneos la percepción que se tenía era alta.



La Bicolor se perfila a clasificar por cuarta ocasión a una Copa del Mundo, pero de frente tiene a un rival que le ha ganado tres veces en su terreno y que, además, ha empatado en dos ocasiones, marcando cinco goles y recibiendo ocho.





Para la escuadra nacional comienza un nuevo ciclo con el mismo sueño: estar en el máximo torneo de selecciones del planeta, pero el presente, las diferencias económicas y la evolución de sus opositores ha generado una inquietante sensación sobre el futuro.



La cita está lista: desde las 6:05 de la tarde (hora local) en el BMO Field de Toronto, Honduras se retará para iniciar con pie derecho la eliminatoria para demostrar por qué quiere debe de estar en Qatar el próximo año. ¿Podrá la H?

