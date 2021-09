En riesgo tercer período de la UNAH por falta de fondos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una deuda de al menos 1,460 millones de lempiras por parte de la Secretaría de Finanzas (Sefin), a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), pone en riesgo el inicio del tercer y último período académico en la máxima casa de estudios .



Según el vicerrector, de Asuntos Estudiantiles, Ayax Irías, Sefin se atrasó con el pago anual que por derecho constitucional le pertenece al Alma Máter, por lo que es imposible seguir operando sin los recursos económicos.



“Del año pasado nos deben 460 millones y de este año ya nos adeudan más de 1,000 millones de lempiras que corresponden al seis por ciento que reza en la Constitución. Ese dinero no solo se destina para salarios sino para mantenimiento de la universidad y reparación de edificios”, explicó Irías.

A la exigencia se suman los afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Sitraunah), quienes afirman que desde marzo pasado vienen realizando gestiones para poder conseguir este presupuesto.



“Esta táctica de ellos a lo que lleva es a poner en peligro el inicio del tercer periodo académico. Eso se lo decimos al ministro (de Sefin), Luis Fernando Mata, por favor no castigue la educación superior del país, a los estudiantes universitarios, páguenos y no invente excusas”, expresó energéticamente Marlon Oviedo, presidente de la seccional No.1 del Sitraunah.



Además advirtió a las autoridades de Sefin que paguen el dinero que le corresponde a la universidad, y se ahorren problemas con la población que está enardecida por los abusos que se le han realizado al sistema educativo del país.



Sefin aduce que no tiene la documentación completa para realizar el desembolso y que está a la espera de los papeles faltantes.

