Fabián Coito sobre Romell Quioto: "Está sano"

TORONTO, CANADÁ.- Después de jugar apenas 26 minutos con su equipo en el último mes por una lesión muscular sufrida en la Copa Oro, el delantero Romell Quioto marcaba una de las principales dudas de Honduras para el inicio de la eliminatoria ante Canadá, sin embargo el entrenador Fabián Coito ha despejado cualquier inquietud,.



El entrenador charrúa había sido advertido por su colega Wilfried Nancy sobre el atacante al asegurar que no estaba para 90 minutos, sin embargo el DT uruguayo de la H ha asegurado que tanto Quioto como el resto del plantel está en perfectas condiciones ."Desde el punto de vista físico estamos bien, en condiciones para los tres partidos y así tener un número de futbolistas a la orden para armar el equipo", inició diciendo.



¿Será titular? Esta parte de la pregunta el DT ha preferido omitir para dejarla hasta último momento y así no darle pista al rival. "Romell está sano, está bien y dependerá de la estrategia y la forma de encarar el partido y ver en qué momento impacta en el juego, si bien lo tenemos decidido se verá a la hora de iniciado el partido", expresó.



Romell Quioto se lesionó del posterior de su pierna izquierda el 27 de julio con la Bicolor en el juego Qatar por la tercera jornada de Copa Oro y no fue llamado en los cuartos de final. El catracho retornó a su club, donde estuvo recuperándose por más de dos semanas y reapareció el viernes anterior en el clásico ante Canadá, donde marcó uno de los tres goles con los que Montreal venció 3-1 a Toronto.