El mensaje de felicitación de Tom Holland a Zendaya que confirmaría romance

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- El romance entre Tom Holland y Zendaya podría haberse confirmado luego del mensaje de felicitación que el actor que da vida a Spider Man le enviara a su coprotagonista por su cumpleaños 25.



Desde hace varios meses a la pareja se le ha visto junta, por lo que los rumores de una relación comenzaron a surgir, además de que fueron captados besándose y asistir juntos a una boda.



El protagonista de Spider Man escribió en su cuenta de Instagram: "Mi MJ (Mary Jane), ten el cumpleaños más feliz de todos. Llámame cuando despiertes”, junto a varios besos.



En la imagen se puede ver a la pareja en uno de los camerinos durante las grabaciones de la película. Zendaya aparece abrazando a Holland mientras toma la fotografía.

Vea aquí: Los divertidos y explosivos memes que dejó el tráiler de Spider-Man: No way home



Minutos después de la publicación de Tom, la exestrella de Disney escribió "Te estoy llamando ahora".

Los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar por los seguidores de ambos: “Tom Holland saludando a Zendaya por su cumpleaños y poniéndole ‘My MJ’ no lloren por mí, ya estoy muerta”, escribió una usuaria desde su cuenta de Twitter. ”Si esto no es amor no sé qué sea”, añadió otro. “Ayuda, voy a colapsar”, continuó otro usuario en la red social.



Hace unos días, los paparazzis captaron a la pareja darse un apasionado beso luego de realizar una visita a la madre de la actriz en Los Ángeles.



Aunque se conocieron en “Spider-Man: Homecoming” y volvieron a trabajar juntos en “Spider-Man: Lejos de casa”, no ha sido hasta la tercera película “Spider-Man: No Way Home” en la que, al parecer, ha surgido el amor entre sus protagonistas.



Hasta el momento la pareja no ha confirmado su relación.