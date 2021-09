JOH durante discurso del Bicentenario: "No queremos más guerras, no más pobreza, corrupción y crimen organizado"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, aseguró en su discurso de inauguración de las fiestas patrias del Bicentenario que los hondureños ya no quieren más pobreza, corrupción ni crimen organizado.



“Cada uno de nosotros debe definir cuál será su aporte en esta nueva etapa de Honduras y Centroamérica”, dijo ante cada uno de los secretarios de Estado, el alcalde y los demás presidentes de los poderes del Estado.

“No queremos más guerras, no más pobreza, corrupción y crimen organizado. Queremos paz, prosperidad, justicia y una vida mejor para cada familia hondureña”, reiteró el mandatario desde casa de gobierno.



Hernández recordó que "el camino para construir una Honduras mejor no ha sido fácil. Cuando asumimos la presidencia del Congreso Nacional en 2010 y la presidencia de la República en 2014, sabíamos que no podíamos seguir haciendo las cosas de la misma manera”.

“Estábamos perdiendo el país porque lo llevaron a un profundo abismo del cual era muy difícil salir. Prohibido olvidar, porque hay que aprender de la historia”, recalcó.



El presidente, además, aseveró que "ya no somos el país más violento del mundo, parecía imposible, pero lo logramos”.

"De los padres de la independencia heredamos la valentía para obtener nuestros sueños y enfrentarnos a las adversidades", refirió en relación a la pandemia del covid que ha mantenido de rodillas al mundo entero por más de un año.



"Juntos y unidos podemos hacernos fuertes para enfrentarnos a un enemigo invisible y mortal como el covid. Estamos viendo una luz al final del túnel a pesar del virus", dijo.

Inician las fiestas patrias

Con fervor, orgullo y patriotismo, se dio inicio este miércoles a las fiestas patrias de los 200 años de Independencia de Honduras de la corona española.

La celebración comenzó de forma simultánea en los 18 departamentos del territorio hondureño, rindiendo tributo a la Bandera Nacional este 1 de septiembre.

El izamiento del pabellón se realizó a las 6:00 de la mañana en el Cerro Juana Laínez de la ciudad capital, así como, en la Casa de Gobierno y el Congreso Nacional de la República.