Gimnasio capitalino abre puertas al "Chocolate" Sánchez mientras espera respuesta de Conapid

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El boxeador hondureño, Gerardo "Chocolate" Sánchez, ha logrado continuar con su preparación deportiva en un gimnasio de la capital, mientras se mantiene a la espera de una respuesta por parte de la Comisión Pro Instalaciones Deportiva (Conapid) para poder entrenar en las instalaciones de la Villa Olímpica.



Tras varios meses entrenando en un gimnasio improvisado en el garaje de su casa, el joven pugilista ha podido seguir adelante con su preparación en el complejo deportivo "Gato VIP".

En dicho lugar "El Chocolate" ha realizado trabajos de preparación a lo largo de la semana mientras continúa afinando detalles para disputar su última pelea programada para finales de este año.



En comunicación con EL HERALDO, Gerardo Sánchez detalló que esta oportunidad podrá permitirle elevar nivel de cara a futuros combates, ya que en este gimnasio cuenta con todos los implementos necesarios para la práctica del boxeo.



"El gimnasio Gato VIP nos ha permitido la oportunidad de entrenar en sus instalaciones, pero por los momentos alternamos dos días ahí y los demás días en nuestro hogar mientras seguimos esperando que nos habiliten el gimnasio del portón #4 de la Villa Olímpica", comenzó explicando Sánchez.



"Este complejo deportivo nos abrió las puertas para que pudieramos entrenar ahí. Este gimnasio está equipado con los implementos que nosotros necesitamos para elevar nivel y seguir evolucionando ya que cuenta con varios implementos de boxeo necesarios para ello y con los que nosotros contamos en nuestro gimnasio, sin embargo todavía no nos lo han habilitado", declaró Sánchez.



Cabe destacar que desde el inicio de la pandemia del covid-19 en marzo del año pasado, Gerardo "Chocolate" Sánchez y su entrenador Julián Solís, al igual que muchos deportistas hondureños, tuvieron que abandonar las instalaciones de la Villa Olímpica a pedido de las autoridades para evitar contagiarse con el mortal virus, pero bajo la promesa de que pronto regresarían a las instalaciones.



A pesar de ello, el pugilista de 19 años logró continuar con su prometedora carrera instalando un gimnasio improvisado en el garaje de su casa para no perder el ritmo de cara a futuros combates, lo cual le ha dado resultados con su más reciente triunfo por la vía del nocaut en Nicaragua.

Sin respuesta de Conapid

A pesar de sus buenos resultados en los cuadriláteros y ser una promesa del boxeo nacional, las autoridades de Conapid continúan sin dar una respuesta para la habilitación del gimnasio del portón #4 de la Villa Olímpica, el cual lleva cerrado desde marzo del año pasado.



Tanto Gerardo "Chocolate" Sánchez como su entrenador Julián Solís han hecho diferentes solicitudes a los encargados del complejo deportivo, sin embargo no han recibido ningún tipo de respuesta.



Ante esta situación, el boxeador concluyó haciéndole un llamado a las autoridades para que les permitan regresar al "Cuartel de los Campeones" lo más pronto posible.



"Hacemos un llamado a la autoridad que es la que puede tomar decisiones, pero de momento no ha tomado la decisión de abrirnos nuestro hogar, nuestro gimnasio... Están en completo silencio y no no quieren apoyar".

El gimnasio olímpico lleva año y medio cerrado debido a la pandemia, mientras que en los estadios, donde la afluencia es mayor, ya se ha comenzado a retomar partidos con público.

