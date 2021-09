Nuevo rumbo: Las casas contenedores ahora serán de uso permanente

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las casas contenedores que se construyen en Lomas del Diamante, aldea Santa Rosa, al sur de la capital, ya no serán para emergencias, sino que se ocuparán de forma permanente.



La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus comprobó que el proyecto tomó un nuevo rumbo con el fin de que las unidades familiares puedan servir de alguna manera y que no sea una millonaria obra desperdiciada.



El proyecto es liderado por la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP), que es el órgano de asistencia técnica, ejecución de programas, plataformas y proyectos para el Fideicomiso Sistema Tecnológico y Logístico para la Administración de los Derechos de Propiedad de la República de Honduras (Sitec) del Instituto de Propiedad (IP).



No obstante, la dirección de lo que se ejecuta proviene de la Unidad Especial de Ejecución de Proyectos (UEEP) de la Secretaría de la Presidencia, por mandato del Poder Ejecutivo.



Después de varios meses de solicitar información y acceso a la zona, las autoridades de la UCP presentaron a EL HERALDO Plus detalles del desarrollo de las obras, los problemas que han tenido y cuál es la nueva visión.

Decenas de contenedores quedaron abandonados porque eran mil casas las que iban a construir, pero el proyecto fracasó. Foto: Jhony Magallanes/El Heraldo

Serán viviendas permanentes

En principio y al ver que no era del todo viable el proyecto, se redujo la cantidad de casas contenedores de 1,000 -que se habían planificado- a solo dejarlo en las 102 que prometen terminar como nueva fecha límite el 30 de septiembre.



También se separaron de sus cargos a los encargados anteriores del desarrollo del proyecto, los arquitectos Mario León Gómez y Dino Rietti.



Pero las obras no avanzan en su totalidad, ya que como lo había denunciado EL HERALDO las zapatas no soportaban el peso de los edificios contenedores y ahora se realiza el reforzamiento de la cimentación.



El equipo de la UCP y de la UEEP informó que 102 casas contenedores se están construyendo en la zona Lomas del Diamante, donde han invertido alrededor de 150 millones de lempiras, incluyendo construcción de pozos, apertura de calles, sistema de aguas residuales, entre otros.

Todo es parte de un conjunto, ya que en esa misma zona se planea construir Residencial Morazán, una pequeña ciudad dividida en 18 clúster, con 10,000 soluciones habitacionales en forma de condominios.



El obstáculo que enfrentan para darle el proyecto a los desarrolladores privados es la tenencia de la tierra, ya que más de 500 familias están ocupando el área y hay otras personas que reclaman esos mismos terrenos.



En ese sentido, ahora se busca agrupar en un solo proyecto, ya que en la misma zona donde se construyen las casas contenedores se va a reubicar a 513 familias en igual número de viviendas de material.

Ahora la UCP y la Secretaría de la Presidencia ofrecen 513 casas de material a los habitantes de la zona. Foto: Jhony Magallanes/El Heraldo

No aceptan

El problema que se han encontrado es que las familias que habitan en la zona no quieren presencia de extraños, en ese sentido no permitirán que lleven allí a los supuestos afectados por Eta y Iota.



Y para dejar libres los terrenos donde será Residencial Morazán, el compromiso de la UCP y de la UEEP de la Secretaría de la Presidencia es mover a esas 513 familias a viviendas edificadas por el gobierno, de 44 metros cuadrados en un terreno de 11 por 15 metros.



La disyuntiva ahora es ¿qué va a pasar con las casas contenedores y quién las ocupará?, porque los pobladores de la zona afirman que tampoco están dispuestos a vivir en ellas.



La idea que tienen en este momento las autoridades es ubicar en las casas contenedores a las familias extendidas de la misma comunidad, es decir, donde hay hacinamiento se les dará una solución permanente.

Por ejemplo, si en una de las 513 familias que ya habitan en la zona, los hijos de las cabezas del hogar se casaron y viven en la misma vivienda, esta nueva familia será trasladada a una solución habitacional tipo contenedor.



Es algo que no está todavía claro y sigue en estudio, aunque la misión es que de algo sirvan los costosos contenedores.



Expertos consultados por EL HERALDO aclararon que las soluciones de contenedores se realizan para ubicar a familias durante emergencias de forma temporal, pero después se les mueve a proyectos duraderos.



En los próximos meses se pasará de forma temporal a las casas contenedores a parte de las familias que ya viven en la zona, mientras se construyen las 513 casas de material. Cuando estén finalizadas, desocuparán los módulos.

Las casas contenedores no se han terminado y ya están siendo reparadas. Foto: Jhony Magallanes/El Heraldo

Dentro de los contenedores

La Unidad Investigativa de EL HERALDO ingresó a las casas contenedores, de 30 metros cuadrados, y comprobó que tienen dos pequeñas habitaciones equipadas con una litera cada una.



También hay una ducha, el inodoro, la cocineta y la sala comedor equipada con una mesa comedor, sillas y algunos electrodomésticos.



Cinthia Caballero, especialista en planificación urbana de la UEEP, explicó que en estas unidades pueden vivir familias de cuatro a cinco personas.



Explicó que la climatización será de acuerdo a las temperaturas que se registren en el día, porque el sistema de ventilación es cruzado, es decir, tiene ventanas a ambos lados que permiten que el aire fluya de un lado a otro.



Los contenedores son termoformados, eso impide que el calor se concentre de forma interna y no permite que se genere un ambiente de calor intenso.

Detalló que la estructura es segura contra incendios, ya que se le aplicó una pintura retardante al fuego, pero tampoco es cien por ciento ignífugo.



Mientras un grupo de albañiles sacaban las piezas de hierro mal armadas y colocaban las nuevas estructuras de zapatas al pie de los edificios de contenedores, el arquitecto Manfredy Zúniga, gerente del proyecto, explicó los cambios que se están haciendo.



De acuerdo al estudio estructural de especialistas que contrataron, los pedestales anteriores no cumplían con las normas ni el requerimiento mínimo para soportar el edificio de contenedores.



En ese sentido, se hicieron los cambios de zapatas con un armado de hierro de acero más resistente y una mejor dosificación de concreto, entre otros cambios.

El costo adicional de cambiar las zapatas es de 2.2 millones de lempiras y retrasará la construcción del proyecto aproximadamente por un mes. Para el caso, actualmente se tienen detenidos los trabajos de accesos y el equipamiento.



En los alrededores del predio donde se construyen las casas contenedores quedaron decenas de cajones, que se supone servirían para el millar de viviendas que iban construirse.



Las autoridades de la UCP indicaron que no se desperdiciarán, ya que se utilizarán para hacer oficinas del patronato, unidades de salud, vestidores en las futuras canchas en plan y otras obras sociales.

Hay nuevas autoridades al frente del proyecto. Foto: Jhony Magallanes/El Heraldo

Inversión

El informe financiero de la UCP indica que ellos han recibido del Sitec aproximadamente 150 millones de lempiras y restan por comprometerse, entre el recién terminado agosto y septiembre, unos 368.7 millones lempiras.



Esto indica que la inversión estimada para este 2021 es de unos 518 millones de lempiras, que contempla la construcción de todas las 513 viviendas del reasentamiento de residencial Lomas del Diamante y las 102 casas contenedores.



También está planificada la urbanización y la instalación de los servicios básicos para las familias que pasarán a ocupar estas áreas, por lo cual haría falta más presupuesto para dejar todo terminado.



A finales de agosto se adjudicaron las primeras 251 viviendas a donde van a ser movidas las familias de la zona y están por adjudicar las 261 restantes.



Rolando Poujol, coordinador técnico de la UCP, declaró que buscan dar mejores condiciones de las que tenían a las personas, según la normativa del Banco Mundial (BM) para reasentamientos. En cuanto a la tenencia de la tierra, las autoridades de la UCP informaron que ellos tienen comprobado que ese terreno es del Estado, que los lotes que reclaman otros supuestos dueños están fuera del perímetro y no hay litigio.

Gente de la misma comunidad habitaría los contenedores. Foto: Jhony Magallanes/El Heraldo

