El covid-19 le arrebató la vida a más de mil personas en agosto

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En el mes de agosto más de 1,000 personas dejaron un enorme vacío en sus hogares y en sus familias porque el covid-19 les arrebató la vida.



Así lo revelan los datos estadísticos de la Secretaría de Salud y de funerarias del país.



Según el reporte de la Unidad de Vigilancia de la Salud, del 1 al 30 de agosto han fallecido 1,015 personas a causa de la neumonía que provoca el maligno coronavirus.



A falta del reporte de un día, la cifra se puede elevar porque a diario están falleciendo entre 30 y 35 pacientes por covid-19.



Hasta ahora, el mes con más muertes ha sido mayo, cuando hubo 1,029 víctimas mortales.

A las autoridades sanitarias les preocupa el aumento de muertes entre mujeres embarazadas por la enfermedad viral.



Salud contabiliza el deceso de al menos 85 mujeres gestantes y actualmente hay alrededor de 30 hospitalizadas, quienes no están vacunadas.



Del 26 de marzo al 31 de diciembre se confirmaron 3,234 decesos y solo en este año casi se duplicó la cifra, pues ya se han registrado 5,616 fallecimientos.



A su vez, hay 583 muertes sospechosas aún pendientes de certificar.

Las cifras oficiales reflejan que en 17 meses de pandemia han habido 8,850 defunciones por ese mortal virus.



A su vez, en el mes que recién culminó, el Laboratorio Nacional de Virología ha confirmado 38,866 nuevos casos positivos de covid-19.



A diario se están diagnosticando en promedio 1,200 nuevos pacientes afectados.

La vacunación anticovid-19 está disponible para las personas mayores de 18 años de edad en los centros habilitados. Foto: El Heraldo

Funerarias

Por su parte, la Asociación de Funerarias de Honduras ha contabilizado 1,623 fallecidos por covid-19 en 30 días de agosto, considerándolo como el peor mes de la pandemia.



Mientras que en mayo ellos enterraron a 1,593 personas bajo el protocolo de covid-19.



Esto significa que sellan el ataúd y no permiten que sus familiares los velen, lo que vuelve más dolorosa la despedida del ser amado.



En 2020 la industria funeraria contabilizó 7,620 muertes y este año reporta más de 12 mil víctimas mortales.



“La ciudadanía no ha entendido que la vacuna y las medidas de bioseguridad son importantes y tenemos que cuidarnos, no tenemos conciencia colectiva”, lamentó Jesús Morán , secretario de la Asociación de Funerarias.



Las estadísticas de las funerarias difieren de las oficiales que emite la Secretaría de Salud. Sin embargo, muchas personas fallecen por el virus en sus viviendas y sus familias no los reportan para poder velarlos.

Preocupación

“Hemos revisado los centros de vacunación del Distrito Central y vemos baja afluencia de hondureños, personas mayores de 18 años y mujeres embarazadas pueden acompañarnos a aplicarse su vacuna que es totalmente gratuita”, manifestó Fredy Guillén, viceministro de Salud.



Añadió que Honduras está aplicando las cuatro vacunas anticovid más seguras del mundo: Pfizer, Moderna, Sputnik V y AstraZeneca.



A su vez, dijo que hay vacunas suficientes para que la población puede demandarla.



“El 98% de los hondureños hospitalizados no tienen vacuna o solo tienen una dosis y esto acelera las formas graves de la enfermedad”, advirtió.



Actualmente, hay 1,386 personas hospitalizadas en la red sanitaria del país.

La vacuna evita que las personas se compliquen por el virus y requieran ser hospitalizadas. Foto: El Heraldo



