Hospital de Choluteca reporta 15 embarazadas en la sala de covid-19

CHOLUTECA, HONDURAS.- La sala de covid-19 del Hospital General del Sur (HGS) de la ciudad de Choluteca reportaba el martes un total de 15 mujeres embarazadas con coronavirus.



Todas estas pacientes se encontraban estables pero bajo estricta vigilancia médica.



María Antonieta Castro, directora del hospital, expresó que es muy poca la cantidad de mujeres en estado de gestación que se quieren aplicar la vacuna anticovid, lo que aumenta el riesgo de que puedan fallecer al contagiarse del virus.

Durante la pandemia han muerto un total de cinco mujeres que estaban por dar a luz, de las cuales tres de ellas perdieron la vida durante este año.



La víctima más reciente se registró la semana pasada.

“Ya tenemos 15 mujeres embarazadas con covid-19, y la afluencia para vacunarse es muy poca. En Cuidados Intensivos hemos tenidos bastantes mujeres, algunas se han podido salvar después una a dos semanas conectadas a un sistema de alto flujo”, dijo Castro.



La entrevistada aseguró que en la zona sur están pasando por uno de los puntos más altos de contagios de la pandemia y que la reducción depende de la cantidad de personas que se apliquen las dos dosis.

Mencionó que actualmente el 90 % de las personas hospitalizadas por covid-19, no tienen la vacuna anticovid.



“Ahorita el 90 por ciento de los pacientes del hospital no tiene vacunas porque no han querido aplicársela, pero esperamos continuar con la vacunación masiva para poder salir de la pandemia”, señaló.



El Hospital General del Sur tiene actualmente alrededor de 120 recursos entre médicos, enfermeras, personal de aseo, técnicos y personal de ambulancia para atender la crisis sanitaria provocada por la pandemia en la zona sur del país. El centro asistencial tiene una capacidad instalada de 88 camas para atender a pacientes contagiados de la zona sur. De esta cantidad, 18 camas están instaladas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), 13 en sala de Cuidados Intermedios, 43 en sala Covid y 14 camas en Sala Patológica.

