“Volví a donde pertenezco”: Cristiano Ronaldo tras su regreso al Manchester United

LONDRES, INGLATERRA.- Cristiano Ronaldo se pronunció por primera vez en sus redes sociales tras el anuncio de su regreso al Manchester United luego de 12 años.



El astro portugués dejó claro que el club inglés siempre ha tenido un lugar especial en su corazón, además asegura que si antes escribió una historia, volverá a escribir otra.



Ronaldo aseguró que nunca dejó de querer al Manchester y que el camino que construyeron lo hicieron en letras de oro.

Este fue su mensaje:



"Todos los que me conocen saben sobre mi amor interminable por el Manchester United. Los años que pasé en este club fueron absolutamente sorprendentes y el camino que hicimos juntos está escrito en letras de oro en la historia de esta increíble institución.



No puedo ni empezar a explicar mis sentimientos en este momento mientras veo el anuncio de mi regreso al Old Trafford en todo el mundo. Es como un sueño hecho realidad después de todas las veces que regresé a jugar en contra del Man. United e incluso como rival haber sentido siempre tanto cariño y respeto por parte de la afición en la grada. ¡Esto es absolutamente 100% de lo que están hechos los sueños!



Mi primera liga doméstica, mi primera copa, mi primera convocatoria a la selección portuguesa, mi primera champions mi primera bota de oro y mi primer balón de oro, todos nacieron de esta especial conexión que tengo con los diablos rojos. La historia ya fue escrita en el pasado y se volverá a escribir una vez más. ¡Tienen mi palabra!



¡Estoy aquí! ¡Volví a donde pertenezco! ¡Hagamos que pase una vez más". Posdata: Sir Alex, esta es para ti".

El United anunció el viernes que había llegado a un acuerdo con la Juventus para fichar al cinco veces ganador del Balón de Oro, que pasó con éxito el reconocimiento médico y firmó un contrato por dos años, con opción a prorrogarlo una temporada más.



El club inglés pagará 15 millones de euros (17,75 millones de dólares) a la escuadra italiana durante cinco años. La cifra podría incrementarse en 8 millones de euros (9,5 millones de dólares) en función de “objetivos de rendimiento específicos” para el delantero portugués de 36 años.