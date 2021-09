Pedro Troglio: "Olimpia no te permite la paz de otros equipos, porque es una locura"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El entrenador del Olimpia, Pedro Troglio, habló en las horas previas al partido en el que su equipo tendrá que medirse ante Platense el miércoles por la noche en el Estadio Nacional en el duelo adelantado de la jornada 7 del Torneo Apertura 2021.



El técnico de los leones comenzó refiriéndose al andar de sus dirigidos en el actual campeonato, en donde vienen de conseguir una seguidilla de triunfos ante Honduras Progreso y Victoria, por lo que en su siguiente compromiso espera conseguir la tercera al hilo.

El estratega argentino comenzó refiriéndose sobre las expectativas que ha dejado este arranque de torneo y también acerca del desgaste de varios de sus futbolistas que fueron convocados a la Selección Nacional de Honduras para el arranque de las eliminatorias mundialistas rumbo a Qatar 2022.



"Uno no espera no ganar tres partidos, uno espera estar primero siempre. Pero sí sé que va a ser un semestre muy duro para nosotros porque tuvimos 18 jugadores que no pararon. Los jugadores nuestros que están en la selección mayor no sabemos cómo van a venir, porque si ganan vienen agrandados, pero si pierden vienen bajoneados, criticados y uno tiene que levantarles el ánimo. Sumado a cuatro bajas muy importantes más Deybi Flores. No va a ser tan abierto como los anteriores en los que ganábamos todo, va a costar, que vamos a estar siendo protagonistas en las finales eso seguro y mi idea es llegar a las finales para ser campeón. El andar va a ser bastante duro", declaró Troglio.

Responde a las críticas

Luego del empate en la segunda jornada ante Real España y la derrota en el clásico frente a Motagua, Pedro Troglio respondió ante las críticas de sus adversarios ante los malos resultados del viejo león en ambos encuentros.



"Que no me quieran los adversarios no importa. A mí me duele si hay algún insulto o crítica de un hincha de Olimpia porque representás al club. Donde voy no encuentro mucha antipatía", expresó Troglio.



"No es lo mismo debutar en otros equipos que no hay presión a jugar en Olimpia. Aquí empataste dos partidos y ya la gente te está insultando. Poníamos a Josman Figueroa para que sumara minutos y la gente criticaba, uno decía: pero es un chico, tranquilos. Olimpia no te permite la misma paz de otros equipos, porque Olimpia es una locura", agregó el técnico de los leones.

Con debutantes ante Platense

Por otra parte, Pedro Troglio adelantó que el joven Jared Velásquez será de la partida en el duelo de mañana frente a Platense, todo esto debido a las ausencias que tendrán por los convocados a la Selección Nacional.



"Va a jugar Jared Velásquez. Lo más cómo para un entrenador es tener 14 jugadores buenos, 11 juegan y los otros entran. Tener tanto jugador bueno es difícil, porque a veces tenés que dejar en el banco de suplentes algunos que son buenos. Tengo cuatro o cinco jóvenes que van a ir a aparecer", aseguró Troglio.



Asimismo, el técnico olimpista manifestó: "No estoy de acuerdo con la bolsa de minutos. Hoy noto el fútbol hondureño mucho más difícil a lo que yo encontré en 2019, los equipos se han reforzado y han cambiado maneras de jugar. El Marathón era siempre difícil. Seguimos estando muy parejos con Motagua. Se definen por detalles".

Recado a Diego Vázquez

Por otra parte, Pedro Troglio tuvo tiempo para madarle un recado a Diego Vázquez, luego de las polémicas declaraciones de este en torno al zafarrancho que protagonizaron durante un partido amistoso en Estados Unidos.



"No me gustó de Diego la actitud de echarme la culpa de lo que pasó en Estados Unidos, ¿cómo le voy a pegar una patada?, no me gustó que haya mentido. Me desilusionó un poquito, pero siempre tuvimos una buena relación. Él hace su negocio, conoce mucho más que yo Honduras y sabe lo que vende acá. Se peleaba como jugador y como técnico y le ha dado resultados porque trabaja y ha salido campeón y se habla de él. Yo soy de otra manera", declaró el nacido en Luján, Argentina.

Debut de Honduras en las eliminatorias

Finalmente, Pedro Troglio analizó el debut de Honduras en las eliminatorias de la Concacaf rumbo a Qatar 2022, reconociendo que la bicolor tiene una buena camada, sin embargo será muy difícil el camino hacia la justa mundialista.



"Tienen que mejorar la alimentación, los descansos y las canchas. Hay una buena camada. Tenés que saber que tenés tres equipos por encima: Estados Unidos, México y Canadá. Podés pelear por el tercer o cuarto lugar".

