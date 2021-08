Misión cumplida: Franklin Rodas, tenista de mesa, viaja a torneo en México  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Franklin Rodas (13), tenista de mesa hondureño, cumplió uno de sus sueños al asistir esta semana a un torneo centroamericano realizado en Acapulco, México, en la categoría U13, después de semanas de incertidumbre por no tener los recursos para viajar.



La ayuda económica que tanto esperaba Franklin y su familia para el viaje fue proporcionada después de la publicación de la historia del pequeño deportista a través de EL HERALDO.



Rodas ha causado furor y asombro en la Federación Nacional Tenis de Mesa Honduras (Fenatemh), y también entre los seleccionados del deporte, pero por problemas económicos no tenía posibilidades de viajar con su padre.



Así lo confirmó el padre de Franklin, quien se siente muy agradecido por la ayuda ofrecida. De igual manera, expresó gratitud a todas las amistades, familiares y a la Federación Nacional Tenis de Mesa Honduras (Fenatemh) por su incansable apoyo moral y económico.



‘‘Esto no hubiera sido posible sin ustedes, solo se publicó la historia y rápido salió esa ayuda, y fue la de don Luis Zelaya, que me escribió por Whatsapp diciendo que quería ayudarnos’’, aseveró con felicidad el progenitor de Franklin.



El campeonato de tenis de mesa en Acapulco tiene programado su inicio este martes 31 de agosto, en la cual se jugarán torneos individuales y dobles (en equipos) disputando el primer, segundo y tercer lugar en ambas competiciones.



Franklin Rodas solamente estará participando en el torneo individual, competición a la que había clasificado en un torneo desarrollado en la Villa Olímpica en Honduras meses atrás.



En el torneo destacan competidores de los países centroamericanos, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Belice y Honduras, sumando a México como anfitrión del torneo de tenis de mesa, en las categorías U11 y U13.



Aunque la delegación total de clasificados hondureños incluía 16 atletas, solamente siete viajaron, ya que nueve no pudieron presentarse al torneo por falta de fondos.



Por consiguiente, Franklin es uno de los afortunados que pudo viajar junto a su padre y representar con valor y fervor a su patria hondureña, sin olvidar a cada una de las personas que lo ayudaron a realizar uno de sus sueños.



