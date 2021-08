La UNAH revierte traslados estudiantiles por exceso de matrícula

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Consejo Universitario revirtió una serie de traslados estudiantiles que habían sido otorgados en medio de la pandemia del covid-19.



La determinación se adoptó por la sobrecarga estudiantil que se generó en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en las diversas secciones académicas de la modalidad virtual.



Las autoridades universitarias, con esta disposición establecida en el acuerdo No. CU-O-048-06-2021, ordenan a los estudiantes que habían solicitado un traslado retornar a los centros regionales.



Durante los primeros meses del confinamiento, el sistema virtual permitió que los estudiantes matricularan sus asignaturas en diferentes campus, lo que generó un exceso en las matrículas de la Ciudad Universitaria y el campus del Valle de Sula. Ante esto, la UNAH decidió suplir la demanda académica habilitando cupos en las asignaturas.

La Universidad busca evitar las excesivas listas de espera y la deserción estudiantil, provocadas por el exceso de solicitudes de matrícula en los centros universitarios.

“Al ver que el sistema les permitía matricular clases (en UNAH-CU), aunque estuvieran en un centro regional, los estudiantes se matriculaban y Registro (sistema de registro universitario) no les dijo nada y se vieron sobrecargados los maestros de Ciudad Universitaria, y como tenemos problema presupuestario no se pudo contratar más maestros por hora”, manifestó Carolina Torres, vocera de la UNAH.



La Universidad acordó remitir a los estudiantes a sus centros regionales y aclaró que la determinación no afectará a los estudiantes. Hasta ahora se desconoce la cantidad de alumnos que retornarán a los centros regionales.

