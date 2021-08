“Secuestro de WhatsApp”, la nueva fórmula de estafa de la que debes protegerte

SANTIAGO, CHILE.- La preocupación se ha apoderado en las últimas horas de las autoridades chilenas, luego de la aparición de una nueva manera de robo de dinero en el país sudamericano; el "secuestro de WhatsApp".



La Policia de Investigaciones de Chile (PDI) lanzó una alerta roja luego de que se detectara un incremento de este delito, el cual está vinculado al "phishing" o suplantación de identidad.

Esto último se trata de un método ilegal, el cual busca que una víctima realice acciones bajo engaño para compartir contraseñas, número de tarjetas de crédito o información privada mediante mensajes o llamadas de clientes o funcionarios falsos.



De acuerdo con un informe de la PDI del pasado 25 de junio, las estafas y defraudaciones vía internet aumentaron en un 29% en comparación con el 2019 y en un 89% en comparación con el 2020 de acuerdo con los registros de los primeros cinco meses del 2021.



En tan solo los primeros cinco meses de este año se registraro 4,697 denuncias de este tipo de delitos, es decir 2,212 más que en todo el 2020.

¿Qué es el "secuestro de WhatsApp?

De acuerdo con la PDI, el "secuestro de WhatsApp" es un delito que tiene como objetivo tomar el control de la aplicación para suplantar la identidad de una persona con el fin de pedir dinero a los contactos de la víctima.



El delito comienza cuando una persona se hace pasar por empleado de algún sitio de clasificados o subastas para comprobar la veracidad de la publicación.



Es importante mencionar que el acto delictivo no siempre inicia con un engaño sobre la venta de un producto, ya que también se han reportado casos en donde han usado como excusa "los permisos de circulación, situaciones con el Poder Judicial, la devolución del impuesto de renta o el tema de la pandemia.



Luego de haberse comprobado la veracidad de una publicación, el malhechor hace contacto con la víctima y "le pide el código que te acaba de llegar".



Dicho código que recibe la víctima en su WhatsApp es el que envía cuando requiere para traspasar el número a otro dispositivo y es así en donde los malhechores logran secuestrar una cuenta de WhatsApp.

Preocupa que delite avance

El uso del "phishing" o la suplantación de identidades no es un delito nada nuevo en Chile y se teme que en otros países de Latinoamérica se pueda replicar.



Durante el año pasado se reveló que en el país se registraron al menos 5,000 ataque de phishing al día y durante los meses de enero, marzo y septiembre se registró el mayor incremento de este tipo de amenaza.



“En enero, periodo de vacaciones y de mayor tránsito de turistas en Chile, se ve un alza notoria del phishing. También, registramos un aumento de esta amenaza en marzo cuando empezó el aislamiento y la pandemia, y después el periodo entre septiembre y octubre, dado que se flexibilizaron las medidas de confinamiento en el país", explicó Fabio Assolini, analista del equipo de investigación Kaspersky.



De acuerdo con la empresa dedicada a la seguridad en internet, uno de los principales objetivos que tienen los delincuentes son los atentados a las personas, en donde las principales incidencias que se reportan son la suplantación de identidades, robo de datos privados y cuentas bancarias personales.

¿Cómo protegerse de este delito?

Para no caer en delitos como el "secuestro de WhatsApp", las autoridades recomendaron una serie de medidas para no caer en esta trampa.



En primer lugar establecen que se debe activar la verificación en la función "ajuste de cuentas" de esta aplicación y una vez activo el sistema pedirá un número de 6 dígitos, el cual será requerido cuando la cuenta se traspase a un nuevo dispositivo.



Asimismo, las autoridades mencionaron que no se debe confiar en enlaces sospechosos o no oficiales porque esto podría permitir a los delincuentes acceder a las cuentas, o a la información de un usuario.



Por último, la policía recomendó a los usuarios no compartir códigos o claves bancarias o de una aplicación dentro de WhatsApp.



En el caso de que un usuario sea víctima de defraudación en la red debe dar aviso a sus contactos y a la policía para iniciar una investigación.

