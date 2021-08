Carlos Ponce habla de supuesto romance con la Chilindrina

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El actor Carlos Ponce causó revuelo en las redes sociales luego de subir un video en el que asegura que sostuvo un romance con la Chilindrina, famoso personaje del Chavo del 8.



El también cantante puertorriqueño compartió el divertido video del amorío que tuvo con María Antonieta de las Nieves en el que asegura ella le enviaba fotografías en traje de baño.



“No entiendo qué pasó, por qué yo sí tuve una relación muy bonita con María Antonieta, con la Chilindrina”, dijo al inicio de la publicación en Instagram.



Seguidamente aparece un fragmento en el que María Antonieta dice: "Su coraje, su ira, su olor, la locura, lo odio, porque yo puedo odiar inmensamente si me hacen algo".



Como respuesta, Ponce dice: "Hasta hace muy poco me enviaba fotos en traje de baño, de sus vacaciones, yo pensé que me extrañaba".



En el video, María Antonieta de las Nieves agrega: "Es un personaje muy complejo, muy feo porque a pesar de ser idiota, de no tener preparación".



Finalmente, Ponce dice: "No es una obsesión inmadura de niño, es una realidad, no me importa lo que piense la gente, yo lo viví".

El divertido video se volvió tendencia en las redes sociales y los comentarios no se hicieron esperar, como el de la actriz Karla Monroig quien aseguró tener fotos de la pareja y hasta preguntó cuánto le pagaban por ellas.



Y es que fue hace unos meses que la Chilidrina sorprendió a muchos al posar en traje de baño a sus 70 años y mostrar que aún mantiene su figura.