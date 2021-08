Bajan niveles de violencia en más de 60 municipios de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los toques de queda aplicados por las autoridades a raíz de la alta incidencia de casos de covid-19 se convirtieron en los principales aliados de 68 municipios para que se registrara cero muertes violentas.



Un informe de las autoridades de la Secretaría de Seguridad establece que entre el 1 de enero al 31 de julio de 2021 en 68 municipios, es decir, 22.81 por ciento de los 298 a nivel nacional, no se reportaron homicidios.



Los municipios donde no hubo incidencia delictiva en los primeros siete meses de este año se ubican en quince departamentos, pues solo tres departamentos no tienen ni un municipio con cero incidencia de muertes violentas: Atlántida, Cortés y Yoro. Francisco Morazán tiene doce municipios sin asesinatos, seguido por La Paz con nueve y El Paraíso y Ocotepeque con seis cada uno.

LEA: Más de la mitad de los homicidios en las cárceles fueron con armas de fuego

“Antes habían muertos porque algunos grupos que distribuían drogas cometían crímenes, pero ahora eso se ha erradicado porque hemos tomado medidas en beneficio de los habitantes del municipio”, dijo Janio Borjas, alcalde de la Villa de San Francisco.



Por su parte, Eduar Andino, alcalde del municipio de Nueva Armenia en Francisco Morazán, manifestó que “el toque de queda contribuyó para que no haya crímenes”.



“Realizamos acciones de manera conjunta con la Oficina de la Mujer de nuestra alcaldía porque ellas eran las más afectadas”, comentó Andino.

ADEMÁS: Liberan a hombre que había sido raptado en Comayagua