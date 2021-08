Honduras: Inicia campaña electoral entre desafíos, ilusiones y expectativas

Faustino Ordóñez Baca

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Para la campaña de 2017 la abuela María, que vive en una colonia pobre capitalina, recibió la visita de un político corbatudo que le prometió arreglar el piso de su casa si votaba por él. Ella cumplió, él no.



Hoy, cuatro años después, la abuela María se resiste a creer que el político regresará por otro voto.



Esta, y muchas más, es parte de las promesas incumplidas que suelen ocurrir cada cuatro años.



Las que vienen son las undécimas elecciones generales tras el retorno constitucional. Y los políticos se preparan para el bombardeo tradicional.

En los últimos procesos electorales las redes sociales se han convertido en un canal valioso para transmitir mensajes.



Solo que aquí hay de todo, desde atractivos planes de gobierno hasta aquellos mensajes que colindan con la ofensa, la vulgaridad y la manipulación.



Para el experto en temas electorales Augusto Aguilar, esta campaña se caracterizará por el masivo uso de las redes sociales porque los demás medios son muy caros.



Muy poco se usan ahora “las caravanas, los parlantes, las concentraciones”, destacó.



Esta campaña será atípica porque se desarrollará en tiempos de una pandemia de salud que ha dejado miles de muertos.

Los candidatos

A partir de este lunes más de 40 mil candidatos se movilizarán por todo el país.



Se disputarán 3,038 cargos puestos a disposición por el Consejo Nacional Electoral (CNE), órgano de reciente creación.



Los aspirantes utilizarán diferentes estrategias para conseguir el respaldo de los electores.



¿Lo lograrán? Será la historia de siempre.



El pueblo en los últimos 40 años ha sido víctima de mentiras y de promesas incumplidas, pero tiene una característica: siempre sale a votar cargado de ilusiones.

Indefinidos y jóvenes

Los candidatos de 14 partidos más 18 independientes irán tras la “caza” del voto indefinido y de los jóvenes.



Estos dos sectores, a criterio de los expertos, serán los que inclinarán la balanza en esta undécima contienda cívica.



A los jóvenes se sumarán los nuevos electores. De acuerdo a la proyección histórica de inscripción de nacimientos del Registro Nacional de las Personas (RNP), para la jornada venidera estarán aptos un poco más de 835,162 votantes de primera vez.



De estos, 18,551 nacieron en diciembre de 1999; 214,511 en 2000; otros 216,422 en 2001. Al año siguiente nacieron 193,884 y 191,794 en 2003.



Sin embargo, seguramente serán menos los aptos para votar porque en los últimos cuatro años miles de adolescentes emigraron en su mayoría hacia Estados Unidos. Otros centenares perdieron la vida violentamente por el mundo social en el que se desenvuelven.



Si el CNE da una cifra oficial de nuevos votantes será una estimación porque no hay un control preciso del movimiento migratorio ni de los fallecidos a la fecha porque en este país aún no hay una cultura de registro de defunciones.

Los partidos

De los 14 entes políticos legalmente constituidos, cuatro lo harán por primera vez y dos de ellos decidieron participar como alianza en el nivel electivo presidencial. Otras 27 alianzas municipales, entre militantes de los partidos Libertad y Refundación (Libre) y el Partido Liberal, también serán parte de esta fiesta cívica.



También se sumaron 18 candidatos independientes, de los cuales dos van por el nivel presidencial.



El proselitismo -que durará 90 días- culminará el lunes 22 de noviembre a las 11:59 minutos de la noche. A partir de este momento entrará en vigencia el “silencio electoral”, cuando donde solo podrán divulgar programas de gobierno.

Lo prohibido

La ley concede derechos pero también obligaciones a los políticos.



Es clara al advertir que “la propaganda electoral debe mantenerse dentro de la moral y la ética”. En lugares públicos no se podrá “fijar o pintar carteles, rótulos, dibujos u otros anuncios similares”. Tampoco se pueden usar los monumentos públicos, templos religiosos, señales de tránsito, rótulos y demás objetos de las vías públicas. Nadie va a colocar propaganda sobre la de otros. Quienes incumplan estas disposiciones serán multados con 50 salarios mínimos (medio millón de lempiras).



También serán castigados con 20 salarios mínimos aquellos políticos que en su campaña atenten contra la dignidad de las personas. Igualmente, está prohibido promover el abstencionismo, “los que inciten en el racismo y la discriminación”. Todo esto conlleva una multa de 20 salarios mínimos de la que no se escapan los medios de comunicación.



Para el analista Rolando Sierra Fonseca, el proceso se está desarrollando bajo el marco de “una ley electoral tardía, incompleta, llena de vacíos, que no ha tomado en cuenta todo lo que se requiere para gestionar adecuadamente la crisis sociopolítica”. A partir de este lunes la propaganda será masiva y doña María esperará en su casa al político corbatudo que hace cuatro años le prometió arreglar el piso de su casa y no cumplió.

