Kanye West lanza su álbum "Donda"

CHICAGO, ESTADOS UNIDOS.- Con un retraso de varias semanas, "Donda", el último trabajo del músico Kanye West, fue lanzado en la mañana del domingo.



El álbum, de dos horas de duración y 27 pistas, incluye una larga lista de invitados especiales, entre ellos Jay-Z, The Weeknd, Travis Scott y Lil Baby.



También destaca la presencia, más controvertida, de Marilyn Manson, quien está acusado de violación y abuso sexual y psicológico de varias mujeres, y de DaBaby, que recientemente formuló comentarios homofóbicos durante una actuación.



También Chris Brown, quien se declaró culpable de abusar de la mega estrella Rihanna en 2009, figura como compositor y letrista de la canción "New Again" en este décimo álbum de estudio de West.

El disco, que aborda temas religiosos y la agitada vida personal de West, cambió dramáticamente el mes pasado durante las sesiones de escucha celebradas en Atlanta, Las Vegas y Chicago.



El artista enfureció a algunos fanáticos después de que DaBaby y Manson aparecieran en su sesión de escucha en Chicago el jueves, en el porche de una vivienda improvisada que debía parecerse a la casa de la infancia de West.



En la sesión también se hizo presente Kim Kardashian, quien solicitó el divorcio de West este año, poniendo fin a una unión de casi una década.



En Chicago, Kardashian alimentó las especulaciones de que volverían a estar juntos después de aparecer con un vestido blanco y un velo, aunque, según varios informes, se trataba de un espectáculo puramente metafórico.



"Donda", que lleva el nombre de la madre del rapero y productor, fallecida en 2007, sigue a "Jesus Is King", ganador del Grammy a mejor álbum de música cristiana en 2019.



West, de 44 años, presentó una solicitud legal para cambiar su nombre por su apodo "Ye".