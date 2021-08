"Cuando tratamos de evacuar era demasiado tarde": hondureño en Nueva Orleans

LUISIANA, ESTADOS UNIDOS.- Un hondureño residente en Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos, mostró a través de una transmisión en la página de Facebook "Honduras para el mundo" parte de los aterradores momentos que vive tras quedarse atrapado en su vivienda ante la llegada del huracán Ida, que tocó tierra en ese estado la mañana de este domingo.



Ida, que amenaza con ser un fenómeno "extremadamente peligroso", según lo anunciaron las mismas autoridades, alcanzó la categoría cuatro con vientos de hasta 240 kilómetros por hora y ya suma varios daños en calles y viviendas de la zona.

VEA: Hondureña relata duro proceso de evacuación por huracán Ida: Tanto que has luchado por algo y salirte así es difícil



"Esto está bastante tenebroso. Se han levantado muchos techos, muchos árboles se han caído y mucha gente nos pregunta que por qué no evacuamos, pues cuando tratamos de evacuar era demasiado tarde y aquí estamos a la espera de lo inexplicable, solo Dios con nosotros", comenzó narrando el afligido compatriota, que grababa cómo el viento mecía sin piedad una enorme palmera que amenazaba con caer sobre su casa o las de sus vecinos.



El catracho se encontraba en compañía de otros tres hondureños, quienes observaban desde una puerta cómo el aire azotaba las viviendas vecinas.

ADEMÁS: Imágenes impactantes: Evacuaciones y miedo en Luisiana tras la llegada del huracán Ida



"Estamos como prisioneros", narró el autor del video al enfocar a sus amigos, quienes según destacó, no tenían el mismo temor que él, aunque tampoco disimulaban su sorpresa al escuchar el sonido del viento y ver la enorme palmera a punto de colapsar.



El hondureño relató que además ya no tenían energía eléctrica y tampoco sabían cuándo iban a recuperarla. De igual forma, los negocios habían cerrado sus puertas, por lo que comprar insumos ya no era posible.



A través de la transmisión en vivo solicitó a quienes aún estaban a tiempo que pudieran evacuar, sobre todo si con ellos había niños, pues destacó que son los más vulnerables ante este tipo de fenómenos naturales.

LE PUEDE INTERESAR: Siga en vivo la trayectoria de Ida, el potente huracán de categoría 4