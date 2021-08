Nasry Asfura y Mauricio Oliva aseguran que trabajarán juntos en masivo mitin en Choluteca

Redacción

CHOLUTECA, HONDURAS.-En medio de un mar de personas, el candidato del Partido Nacional, Nasry "Tito" Asfura y el presidente del Congreso, Mauricio Oliva, aseguraron que trabajarán juntos para que los nacionalistas vuelvan a ganar el poder el próximo 28 de noviembre en las elecciones generales.



“El Partido Nacional está unido y listo para ganar las elecciones del 28 de noviembre”, dijo "Tito" Asfura ante miles de nacionalistas que se reunieron este domingo en el redondel de la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Choluteca.



“Estamos al cien con Tito Asfura. El próximo 28 de noviembre vayamos a las urnas con alegría, con entusiasmo, convencidos de que nuestro voto hará la enorme diferencia para que el Partido Nacional conduzca los destinos de la nación para superar los enormes problemas de salud, educación y empleo”, dijo Oliva ante sus correligionarios.

VEA: Hasta 336 millones piden empresas por sistema de huellas dactilares



“Tengo el honor de presentarles al próximo presidente de Honduras”, gritó Oliva, el dirigente del Partido Nacional en Choluteca, antes de cederle el micrófono a Asfura.



“Quiero decirte, Mauri, que estoy firme. No hay dos como Mauricio Oliva. Su trayectoria, su esfuerzo y esfuerzos de unidad nos hacen sentirnos orgullosos. Gracias, Mauri, por todo tu apoyo y trabajo”, mencionó el candidato nacionalista.



"Este 28 de noviembre, tenemos un gran compromiso y vamos a demostrarle a Honduras y al mundo entero que somos un país con democracia en el que se respeta el voto de la gente", siguió.



“Estoy firme para servirles, para trabajar, no me miren como un candidato, mírenme como un compañero más, estoy para servirles, no los voy a defraudar”, señaló, despertando el entusiasmo en los presentes.

+Así queda la papeleta electoral para las elecciones generales de noviembre

Centenares de nacionalistas asistieron al evento en Choluteca.

Miles de nacionalistas

Las alarmas saltaron en las redes sociales el mediodía de este domingo, cuando las personas comenzaron a compartir imágenes del masivo mitin que se realiza en Choluteca.



Miles de personas asistieron al llamado de los líderes nacionalistas, obviando que el país atraviesa un momento muy difícil, debido a la pandemia de covid-19.

+Reforma al mecanismo de pago genera tensión en el CNE



Hasta la fecha, Honduras reporta más de 335 mil casos positivos y cerca de nueve mil personas fallecidas a causa del mortal virus.



Los centros asistenciales y los triajes están trabajando al borde del colapso diario, y cada día llegan más personas en busca de atención.